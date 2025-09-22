Schimbare pe banca lui CS Tunari! Toni Petrea preia echipa din Liga 2

Fostul antrenor al FCSB ajunge la un acord cu formația ilfoveană, aflată pe loc retrogradabil după 7 etape.

CS Tunari își schimbă antrenorul după un start modest de sezon în Liga 2. Bogdan Pătrașcu a fost înlocuit, iar noul tehnician al echipei va fi Anton „Toni” Petrea (50 de ani), conform fanatik.ro.

Ultima experiență a lui Petrea a fost la Daco-Getica, în Liga a 4-a, unde s-a ocupat atât de echipa de seniori, cât și de cea de juniori. Acum, antrenorul revine la nivelul ligii secunde, unde va încerca să redreseze formația ilfoveană.

Reuniune cu Budescu la Tunari

La CS Tunari, Petrea îl va antrena din nou pe Constantin Budescu, transferat recent la echipă. Cei doi au colaborat anterior în perioada 2021-2022, atunci când Petrea conducea FCSB. În lotul formației se află și Ricardo Grigore, fost fundaș al lui Dinamo.

Toni Petrea a fost principal și la Universitatea Cluj și Chindia Târgoviște, cu ultima retrogradând în sezonul 2022-2023. Ca antrenor principal, singurul trofeu câștigat rămâne Cupa României, adjudecată cu FCSB în 2020.

Situația lui CS Tunari

După primele 7 etape din Liga 2, CS Tunari ocupă locul 17, cu doar 6 puncte acumulate. Misiunea lui Petrea va fi una dificilă, aceea de a scoate echipa din zona retrogradării și de a construi un lot competitiv.

De-a lungul carierei, Petrea a fost și secundul lui Laurențiu Reghecampf, alături de care a lucrat la Al Hilal, Al Wahda și Al Wasl, experiențe care i-au consolidat profilul internațional.

