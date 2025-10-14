Schimbare neașteptată la CFR Cluj! Cristi Balaj a demisionat din funcția de președinte al clubului ardelean

Decizia a fost luată de comun acord, iar oficializarea urmează în zilele următoare.

Cristi Balaj, în vârstă de 54 de ani, și-a încheiat mandatul de președinte al clubului CFR Cluj, formație care ocupă în prezent locul 12 în Superliga, cu 12 puncte acumulate în 11 etape. Echipa are și o restanță de disputat împotriva celor de la Csikszereda. Plecarea fostului arbitru internațional vine într-un moment în care gruparea din Gruia încearcă să-și regăsească echilibrul după un start de sezon sub așteptări.

Despărțirea dintre Balaj și clubul ardelean a fost confirmată de finanțatorul Ioan Varga, care a precizat că decizia a fost luată de comun acord și urmează să fie oficializată în perioada imediat următoare.

„Sâmbătă, am decis împreună cu domnul Varga să ne strângem mâna și să întrerupem relațiile contractuale, urmând să parafăm înțelegerea printr-un document zilele următoare. Mă bucur că echipa este pe un trend ascendent și a demonstrat în ultima perioadă că are un lot și un staff valoros. Am întâlnit la Cluj oameni de calitate, alături de care m-am atașat. Le mulțumesc tuturor și le urez din suflet succes. M-aș bucura ca Neluțu Varga să ajungă acolo unde și-a propus pentru că merită foarte mult pentru toate eforturile pe care le-a făcut și le face pentru CFR Cluj”, a declarat Cristi Balaj pentru Fanatik.

Fostul oficial a preluat conducerea clubului în 2021, într-o perioadă de stabilitate sportivă pentru CFR, dar cu provocări financiare majore. În mandatul său, echipa a continuat să lupte pentru trofee interne și a evoluat în competițiile europene, menținându-se printre cele mai influente cluburi din fotbalul românesc.

Varga: „Îi mulțumesc lui Cristi Balaj pentru colaborare. Rămânem prieteni”

Finanțatorul echipei, Ioan Varga, a confirmat despărțirea și a ținut să sublinieze respectul reciproc dintre cele două părți, insistând asupra faptului că plecarea lui Balaj nu a fost una tensionată.

„Am vorbit cu Cristi Balaj și am decis de comun acord să încetăm colaborarea. Fiecare om în viață ia anumite decizii. Mie îmi pare rău pentru Cristi, pentru că a dorit să plece de la CFR Cluj. Este un om de mare calitate și un om corect căruia nu am avut niciodată ce să-i reproșez. Așa se întâmplă în viața fiecărei echipe, în viața fiecărui om, iei anumite decizii care crezi că sunt mai bune pentru tine și pentru familia ta. Îi mulțumesc lui Cristi Balaj pentru colaborarea pe care am avut-o. Rămânem prieteni, așa cum am fost întotdeauna”, a declarat Neluțu Varga pentru Digi Sport.

Cu plecarea lui Cristi Balaj, CFR Cluj urmează să numească un nou președinte, într-un moment în care clubul caută stabilitate și continuitate atât în plan sportiv, cât și administrativ. Oficializarea despărțirii urmează să fie făcută printr-un document în zilele următoare, conform ambelor părți.

