Senatul a adoptat tacit propunerea care prevede majorarea progresivă anuală cu 1% a cotei de contribuție la Pilonul II

Inițiativa aparține unui grup de parlamentari USR și prevede majorarea în fiecare an cu 1% a cotei de contribuție la Pilonul II. Termenul de dezbatere și vot era pentru data de 2 septembrie, așa că propunerea a trecut repede, pentru a putea fi trimisă la Camera Deputaților, care este for decizional.

„Începând cu data publicării prezentei legi in Monitorul Oficial al României, cota de contribuție la fondul de pensii se majorează anual cu 1%, începând cu data de 1 ianuarie a fiecărui an, până la atingerea unui procentaj de 10%”, prevede nota de adoptare tacită a propunerii, citită în Senat de vicepreședintele Senatului Virgil Guran, care a condus ședința.

„Sistemul de pensii din Pilonul II ar trebui privit ca o investiție care crește cheltuielile publice pe termen scurt, dar va deveni mai ieftină pe termen lung, având, de asemenea, un impact pozitiv semnificativ asupra nivelului de venit al populației ajunse la vârsta de pensionare și asigurându-le un trai decent, ușurând sarcina statului care se va confrunta cu o populație tot mai în vârstă”, se mai arată în expunerea de motive.

De la 1 ianuarie 2024, statul a hotărât să dea mai mult cu 8 lei pentru pensiile din Pilonul II, adică a crescut contribuţia de la 3,37% la 4,75%.

Tot de la 1 ianuarie, o lege adoptată de Parlament spune că statul nu va mai impozita banii depuşi de români la Pilonul II, ci doar câștigul. Asta ar aduce în buzunarul celor care au avut un salariul de minim 3000 de lei, în perioada de activitate, peste 4000 de lei la Pilonul II.

Pierderea pentru stat este considerabilă. De pildă, dacă un român are salariul minim de 3.300 de lei, în prezent va încasa lunar 29 de lei în plus la Pilonul II.