Schimb oficial între FCSB și U Cluj! Mamadou Thiam ajunge la campioană, Andrei Gheorghiță rămâne definitiv în Ardeal

Cele două cluburi au confirmat tranzacția care include componentă financiară și transferuri în ambele sensuri.

Universitatea Cluj a anunțat oficial, prin intermediul site-ului și al rețelelor sociale, finalizarea schimbului dintre Mamadou Thiam și Andrei Gheorghiță. Atacantul senegalez de 30 de ani se transferă la FCSB, în timp ce mijlocașul stânga de 23 de ani a fost achiziționat definitiv de „șepcile roșii”.

„FC Universitatea Cluj și FCSB au ajuns la un acord privind transferul definitiv al fotbalistului Andrei Gheorghiță, care a semnat un contract pe trei ani cu clubul nostru. Tranzacția are o componentă financiară și include trecerea lui Mamadou Thiam la formația bucureșteană”, au transmis ardelenii în comunicatul oficial.

Gheorghiță, campion al României cu FCSB

Andrei Gheorghiță a fost campion al României în sezonul trecut cu FCSB, pentru care a adunat 60 de meciuri în Superligă, marcând de 5 ori și oferind 4 assist-uri. De asemenea, are două selecții la naționala U21 a României.

De-a lungul carierei, a mai jucat pentru CAO 1910 Oradea, FC Bihor și Poli Iași. Conform Transfermarkt, cota sa de piață este de 700.000 de euro.

Mamadou Thiam a sosit pentru prima dată la U Cluj în 2022, după experiențe la Dijon, Clermont Foot, Barnsley, Nancy și Oostende. În sezonul 2022-2023 a înscris 11 goluri în 33 de partide, înainte de a pleca în Orientul Mijlociu, unde a evoluat pentru Al-Arabi și Al Jabalain.

Revenit în vara trecută la Cluj, senegalezul a bifat 38 de meciuri, cu 9 goluri și 6 pase decisive. Cota lui de piață este evaluată la 1 milion de euro.

Ambele cluburi au ținut să transmită mesaje de mulțumire și încurajări pentru jucătorii implicați în tranzacție: „Mult succes în carieră!”, a fost mesajul postat pe pagina oficială a Universității Cluj la adresa lui Mamadou Thiam.

