Schimb major la Barcelona! Marc-André ter Stegen pleacă în ianuarie după 11 ani pe Camp Nou

Portarul german, scos din planurile lui Hansi Flick, este dorit de Beșiktaș și vrea minute înaintea Mondialului din 2026.

După mai bine de un deceniu petrecut la FC Barcelona, Marc-André ter Stegen (33 de ani) se pregătește de despărțire. Potrivit Mundo Deportivo, portarul german ar urma să părăsească gruparea catalană în mercato-ul de iarnă, decizie determinată de lipsa minutele de joc și de dorința de a prinde lotul Germaniei pentru Campionatul Mondial din 2026.

Titular incontestabil ani la rând pe Camp Nou, Ter Stegen a fost operat în vară din cauza unor dureri lombare persistente. Deși s-a refăcut și a reluat antrenamentele, el lucrează separat de grup și se află abia în ultimele etape ale procesului de recuperare.

Hansi Flick mizează pe alți portari

Antrenorul Barcelonei, Hansi Flick, a schimbat ierarhia din poartă, preferându-i pe Joan Garcia și Wojciech Szczesny, noul transfer al catalanilor. În aceste condiții, Ter Stegen a înțeles că șansele de a redeveni titular sunt minime.

„Ter Stegen este clar că nu va fi prima opțiune a lui Flick. Obiectivul său este să-și recapete forma și ritmul de joc, iar un transfer pare inevitabil”, notează Mundo Deportivo.

Beșiktaș, destinația surpriză

Printre echipele interesate se află Beșiktaș, care ar fi dispusă să ofere 8 milioane de euro pentru transferul portarului german. Contractul lui Ter Stegen cu Barcelona este valabil până în 2028, însă clubul catalan nu se va opune unei plecări, având în vedere și salariul ridicat al acestuia.

Palmares impresionant la Barcelona

6 titluri de campion în La Liga

în La Liga 6 Cupe ale Spaniei

1 Liga Campionilor

1 Supercupă a Europei

La finalul unei ere de 11 ani, Ter Stegen lasă în urmă peste 400 de meciuri în tricoul Barcelonei și o carieră marcată de momente decisive, dar și de o loialitate rar întâlnită în fotbalul modern.

