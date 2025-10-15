Scenariul roșu la FCSB! Campioana României, măcinată de accidentări înaintea unei luni de foc

Echipa lui Elias Charalambous intră într-o perioadă cu meciuri din trei în trei zile, dar problemele din apărare se acutizează: Popescu, Dawa, Crețu și Radunovic sunt accidentați, iar Chiricheș va fi forțat să revină în defensivă.

Pentru FCSB urmează o perioadă infernală. Campioana României va disputa, până la următoarea pauză pentru echipa națională, o serie de meciuri la fiecare trei zile, pe trei fronturi – Superliga, Cupa României și Europa League. Dar calendarul aglomerat o prinde pe echipa roș-albastră într-un moment critic, marcat de multiple absențe în compartimentul defensiv.

Accidentarea gravă a lui Mihai Popescu, suferită la echipa națională în meciul cu Austria (1-0), a fost scânteia care a aprins scenariul roșu din vestiarul FCSB. Fundașul a suferit o ruptură de ligament încrucișat și va lipsi minimum șase luni, urmând să fie operat la Roma.

În lipsa lui, FCSB mai are apți doar doi fundași centrali de meserie: Siyabonga Ngezana și Daniel Graovac. Însă nici situația lor nu e una ideală.

Graovac, revenit după o ruptură musculară, riscă o recidivă

Bosniacul Daniel Graovac abia a revenit după o ruptură musculară care l-a ținut departe de gazon în meciurile cu Young Boys (0-2) și Universitatea Craiova (1-0). Stafful medical roș-albastru se teme ca o forțare prematură să nu-i agraveze problema.

„O nenorocire. Și vă dați seama ce meciuri ne așteaptă, câte meciuri mai avem până la final de 2025? Mai avem Chiricheș”, a declarat Mihai Stoica, directorul sportiv al clubului, imediat după vestea accidentării lui Popescu.

În aceste condiții, Vlad Chiricheș va fi reprofilat din nou fundaș central, deși în ultimele luni a fost folosit mai mult la mijlocul terenului. De asemenea, Baba Alhassan ar putea acoperi la nevoie poziția, fiind una dintre variantele de urgență gândite de staff.

În continuare, Joyskim Dawa este și el indisponibil, după o ruptură de ligament încrucișat, și nu va reveni mai devreme de finalul acestui an.

Probleme și pe flancuri: Crețu și Radunovic, incertitudini majore

Situația defensivă e complicată și în privința fundașilor laterali. Valentin Crețu a ieșit accidentat din antrenamentele de săptămâna trecută, acuzând o ruptură de cartilaj. Potrivit Digi Sport, jucătorul are două opțiuni: operația, care l-ar scoate din joc șase luni, sau tratamentele cu infiltrații, care i-ar permite să continue pe termen scurt, dar cu riscuri medicale.

Pe partea stângă, Radunovic se confruntă cu o pubalgie care i-a afectat continuitatea în acest sezon, lipsind deja în șapte partide. Singura alternativă certă rămâne David Kiki, însă jucătorul din Benin nu mai intră în planurile principale ale antrenorului, având doar cinci apariții în actuala stagiune.

Tânărul Alexandru Pantea, folosit ocazional pe ambele flancuri, ar putea fi soluția de compromis, acoperind atât postul de fundaș dreapta, cât și pe cel de stânga.

Program infernal pentru FCSB în luna octombrie – noiembrie

Cu un lot decimat, FCSB trebuie să facă față unui program dens, care include deplasări grele și meciuri decisive în Europa League.

Programul complet al FCSB în următoarea lună:

18 octombrie: Metaloglobus – FCSB (Cupa României, grupa B)

Metaloglobus – FCSB (Cupa României, grupa B) 23 octombrie: FCSB – Bologna (Europa League)

FCSB – Bologna (Europa League) 26 octombrie: FCSB – UTA Arad (Superliga)

FCSB – UTA Arad (Superliga) 29 octombrie: Gloria Bistrița – FCSB (Cupa României)

Gloria Bistrița – FCSB (Cupa României) 2/3 noiembrie: U Cluj – FCSB (Superliga)

U Cluj – FCSB (Superliga) 6 noiembrie: Basel – FCSB (Europa League)

Basel – FCSB (Europa League) 9 noiembrie: Hermannstadt – FCSB (Superliga)

În total, șapte meciuri în 22 de zile, o perioadă care va pune la încercare profunzimea lotului și rezistența fizică a jucătorilor.

Echipa lui Elias Charalambous se află astfel într-o situație-limită. Cu o apărare afectată de accidentări și un calendar sufocant, FCSB trebuie să găsească echilibrul între prioritățile interne și parcursul european. În acest context, fiecare decizie de selecție și de recuperare medicală ar putea conta decisiv în lupta pentru trofee.

