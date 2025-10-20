Surse participante la convorbire descriu o întâlnire aprinsă, în care schimburile de replici au degenerat adesea în ţipete

O discuţie încărcată de nervi şi reproşuri între preşedintele american şi cel ucrainean a marcat întâlnirea de la Casa Albă, în care Donald Trump ar fi exercitat presiuni pentru ca Volodimir Zelenski să accepte condiţii formulate de Moscova pentru încetarea ostilităţilor, potrivit Reuters.

Surse participante la convorbire descriu o întâlnire aprinsă, în care schimburile de replici au degenerat adesea în ţipete. Trump l-ar fi îndemnat pe Zelenski să accepte un armistiţiu „pe linia actuală de contact” şi, în anumite momente, ar fi repetat argumentele transmise anterior de Vladimir Putin, inclusiv sintagma potrivit căreia conflictul ar fi o „operaţiune specială, nu un război”. Conform unor participanţi, preşedintele SUA ar fi aruncat la o parte hărţile cu frontul şi i-ar fi spus direct lui Zelenski că, dacă nu ajunge la un acord, Rusia îl poate „distruge”.

Deşi, la final, Trump a părut să susţină ideea îngheţării liniilor de luptă, atmosfera întâlnirii a arătat o disonanţă clară între poziţia americană afişată public şi ceea ce s-a discutat cu uşile închise. Oficialii europeni citaţi de presă au remarcat că preşedintele american a preluat argumente proruse, contrazicându-se, uneori, faţă de declaraţiile sale anterioare, privind slăbiciunile economice ale Rusiei.

Delegarea ucraineană a plecat dezamăgită, iar Zelenski a precizat ulterior nevoia unor măsuri decisive din partea SUA, Europei şi partenerilor internaţionali, pentru a pune capăt războiului. Ucrainenii sperau ca vizita la Washington să accelereze livrarea unor rachete cu rază lungă de acţiune, Tomahawk, însă Trump a refuzat să confirme un astfel de transfer în cadrul discuţiei. Conform unor surse, ideea unor garanţii de securitate oferite atât Kievului, cât şi Moscovei a părut confuză şi a stârnit îngrijorare în echipa ucraineană.

Reacţiile diplomatice au fost imediate: partenerii europeni şi liderii de la Kiev au părut mai degrabă precauţi decât optimişti, iar mulţi observatori au notat că presiunea pentru un acord rapid, în condiţii considerate inacceptabile de Ucraina, riscă să submineze unitatea internă a Kievului şi sprijinul occidental pentru rezistenţa sa pe termen lung.

Întâlnirea de la Casa Albă rămâne astfel un punct de cotitură, un semnal că, în spatele declaraţiilor publice, negocierile strategice şi presiunile politice pot lua forme care complică şi mai mult găsirea unei soluții.

