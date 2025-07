Consultanții cu probleme și accesul la informații secrete

Prestația DNA din acest caz reamintește de anii 2014. Rechizitoriul trimis pe email la jurnaliștii de casă nu poate fi contestat că nu a venit de la procurorii DNA. Această acțiune dezvăluie că suntem din nou sub imperiul celor care călcau în picioare actul de justiție.

De un deceniu se scrie despre tortura coldiștilor și fosta șefă DNA, însă faptele actuale nu denotă decât un singur lucru: aceștia au fost doar uneltele și țapii ispășitori. Adevărații criminali sunt cei de la frâiele guvernului și consultanții pe ascuns care folosesc instituțiile statului după bunul plac al lor și al sponsorilor lor.

Este revelator cum dintr-o mustrare publică a lui Sorin Grindeanu aflăm că toți consultanții au acces la „date secrete”. Adică Remus Borza, Victor Ponta și acum Speranța Munteanu – toți trei cu mari probleme, acuzați în dosare ICSID contra României ca urmare a acțiunilor lor – au avut acces la informații secrete și le-au folosit în beneficiul propriu.

Remus Borza – consilier al Vioricăi Dăncilă, Ludovic Orban și Nicolae Ciucă, a câștigat miraculos procesul ICSID cu Hidroelectrica. A lichidat Rodiped, cel mai mare distribuitor de presă din România, iar odată cu falimentarea acestuia, presa din România a fost stârpită, mulți reorientându-se pe online unde volumul de încasări este mult redus.

Victor Ponta – a costat statul român o mustrare și vreo 10 milioane de euro la ICSID în procesul Astra Asigurări pe care l-a evitat la mustață tocmai când el era consilier al guvernului, în iunie 2023.

Speranța Munteanu – a costat statul român peste 100 de milioane de euro și continuă să genereze pierderi de un milion de euro anual la Astra Asigurări. Este cea care a coordonat acțiunea de exterminare a celei mai mari societăți din România – Astra Asigurări. A blocat orice preluare și salvare a societății de entități străine și a vândut pe nimic bunurile Astra Asigurări. Astăzi KPMG România încasează anual un milion de euro de la Astra Asigurări, bani care ar fi trebuit să intre în buzunarul statului român.

La o primă aruncare de ochi, avem aceeași coaliție – PSD și PNL cu același vicepremier ca în 2014 – Marian Neacșu de la PSD, iar de la PNL grupul oamenilor de afaceri liberali. Culmea că acum s-au dezis de Dan Radu Rușanu (Piedone este acuzat că i-a favorizat hotelul) , dar au menținut constant, lângă ei, arată ultimele dezvăluiri din coaliție – două personaje care au lichidat companii de interes național – Remus Borza și Speranța Munteanu.

Este puțin probabil ca dosarul DNA la adresa lui Rușanu/Piedone să nu poarte ștampila unor investori liberali. Afaceristul Anastasiu, astăzi vicepremier, a demonstrat că știe cum să scape de răspundere și transparență – a ridicat în slăvi ascunderea declarațiilor de avere și a oferit pe ascuns acces secret unui grup de oameni de afaceri a căror interese nu sunt în interesul statului român, cu Speranța Munteanu în frunte. Toți consilierii din umbră sunt angajați ai unor entități private. Dar cel mai important a părut foarte sigur pe el când a fost acuzat de lucruri penale (semn că e stăpân pe organele de cercetare penală) continuând cu acest grup de consilieri controversat.

Numai uitându-ne la amenzile date de ANPC restaurantelor Premier SRL – McDonald’s condusă de românul Truță Valentin Alexandru, despre care România Liberă a scris că sunt implicați într-o decizie controversată în care judecători au copiat mot-à-mot cuvintele avocaților lor într-un arbitraj.

Premier Restaurants România SRL este deținută de familia Hill – familia de origine malteză care plătește franciza către Grupul American McDonald’s. După plecarea din companie a fostului director general Daniel Boaje în iunie 2020, după 23 de ani, McDonald’s a decăzut. Boaje a condus compania timp de nouă ani, inclusiv prin preluarea acesteia de către grupul maltez Hili Ventures în 2016.

Cristian Popescu Piedone, demis recent din funcția de șef al ANPC, a reacționat la stenogramele dintre el și soția sa. Discuții private în care cei doi se ceartă din cauza alcoolului și a unei femei s-au scurs în spațiul public fără o sursă cunoscută. Mulți arată cu degetul înspre DNA.

„Statul mă acuză că sunt om. Că am slăbiciuni, că am prieteni, că mă cert cu nevasta, că sunt mândru – uneori, exagerez ce-i drept. Sunt tot ce vor ei și poate chiar mai mult. Sunt OM”

„Degetul mulțimii e îndreptat spre mine, a doua oară, pentru că așa spune statul. Un stat ale cărui legi sunt aplicate pe dușmani, dar sunt interpretate cu prietenii. Căci, până să ne judece judecătorii, suntem supuși judecății în piața publică, suntem condamnați înainte să apucăm să ne apărăm.”

„Eu sunt un luptător și nu voi renunța niciodată la lucrurile și oamenii în care cred. Mă voi apăra și, cu ocazia asta, îi voi apăra și pe aceia care nu se pot apăra. Mie mi s-a încălcat dreptul la demnitate, la viață privată și dreptul de a fi OM”, continuă Piedone.

Toate lucrurile urâte pe care le-am scos la suprafață, cu ajutorul colegilor mei de la ANPC și din instituțiile cu care am colaborat, există și vor continua să existe atâta timp cât legea nu se va schimba în favoarea consumatorului. N-am pus eu gândacii în bucătării, nu am țesut eu pânzele de păianjen și nu am pus eu mâncarea alterată în farfuriile oamenilor.