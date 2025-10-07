Scandalul care a zguduit Formula 1 s-a încheiat! Christian Horner, achitat după acuzațiile de hărțuire sexuală

Fostul director Red Bull a fost despăgubit cu 92 de milioane de euro și a ajuns la o înțelegere cu reclamanta, care ar fi primit 3,4 milioane pentru a se retrage din echipă.

Horner, de la apogeu la scandalul carierei

La începutul anului trecut, lumea Formulei 1 a fost zguduită de o veste șocantă: Christian Horner, directorul echipei Red Bull Racing, era demis după aproape două decenii în care construise imperiul sportiv al constructorului austriac.

Motivul oficial nu a fost făcut public, însă presa a relatat ulterior că britanicul fusese acuzat de o tânără angajată de „comportament inadecvat” – o formă de hărțuire. În schimbul despărțirii, Horner ar fi fost despăgubit cu o sumă uriașă: 92 de milioane de euro.

Două anchete interne și un verdict clar: „nevinovat”

După o perioadă de haos mediatic, Red Bull a deschis două anchete interne pentru a verifica acuzațiile. Concluziile au fost clare: nu s-a constatat nicio faptă de conduită necorespunzătoare.

Horner, susținut în tot acest timp de soția sa, fosta „Spice Girl” Geri Halliwell, a negat ferm toate acuzațiile. Potrivit presei britanice și franceze, inclusiv Le Figaro, s-a vorbit chiar despre o „conspirație internă” în Red Bull, pe fondul unei lupte de putere la vârful companiei.

Un acord financiar a pus capăt scandalului

Cazul s-a închis definitiv în urmă cu câteva săptămâni. Potrivit Daily Mail, între Horner și reclamantă s-ar fi ajuns la o înțelegere financiară care a permis stingerea litigiului.

Tânăra ar fi primit 3,4 milioane de euro și ar fi acceptat să părăsească echipa odată cu semnarea acordului, în schimbul tăcerii.

Viitorul lui Horner în Formula 1

Deși a fost eliberat de orice acuzație, Christian Horner nu intenționează să se retragă din motorsport. Fostul director Red Bull, care a condus echipa din 2005 până în 2025, ar fi contactat mai multe echipe din Formula 1 pentru o eventuală revenire.

Potrivit lui Andy Cowell, directorul echipei Aston Martin, „Horner a sunat aproape toate echipele de pe grilă”, semn că britanicul vrea să-și continue cariera în cel mai înalt nivel al competiției.

