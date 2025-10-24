Scandal uriaș la Craiova! Mirel Rădoi, tranșant despre conflictul cu Baiaram: „NICIODATĂ cât sunt eu aici”

Antrenorul Universității a explicat de ce l-a exclus pe atacant din lot la meciul cu Noah.

Universitatea Craiova a remizat, 1-1, cu formația Noah, în etapa a doua din grupele Conference League, într-un meci tensionat nu doar pe teren, ci și în afara lui. La final, Mirel Rădoi a analizat partida, dar și incidentul care a stârnit discuții aprinse: excluderea lui Ștefan Baiaram din lotul pentru acest joc.

Tehnicianul oltenilor s-a arătat împăcat cu rezultatul obținut și a explicat cum echipa sa a reușit să echilibreze partida după pauză. „Ne bucurăm de acest punct. Prima repriză le-a aparținut lor, în a doua am încercat să reglăm. A funcționat ce am discutat la pauză. Cred că nu era corect dacă am fi câștigat, chiar dacă am avut ocazii în final.”

Rădoi a recunoscut că prima repriză a fost sub așteptări, însă a apreciat reacția jucătorilor în partea a doua. „La gol a fost un duel aerian pierdut, un jucător care a marcat 9 goluri cu capul din ultimele 11. Execuția a fost bună, cu adversar în spate a dat așa, centrarea neavând forță. Cine intră trebuie să-și facă datoria, nu avem un prim 11 stabilit. Toți trebuie să lupte pentru poziția lor.”

„Nu va exista niciodată un jucător care să fie titular garantat”

După analiza meciului, Mirel Rădoi a oferit detalii clare despre scandalul cu Ștefan Baiaram. Atacantul a fost scos din lot după ce a avut o reacție nervoasă când a aflat că nu va fi titular. „Dacă era ceva ce nu funcționa cu Baiaram, nu mai juca deloc. Nu a acceptat decizia de a nu fi titular, a dat cu ușa când a ieșit la inspecția gazonului. Dacă îl băgam pe parcurs, poate lua cartonașul roșu, fiind nervos. În ultimul meci l-am scos după minutul 70 pentru că avea crampe, dacă la vârsta asta ieși cu crampe, despre ce vorbim? E important ca jucătorii să accepte ce decid antrenorii, aici nu mă refer doar la el.”

Antrenorul a insistat că disciplina și respectul față de echipă sunt esențiale. „E vorba de respectul față de colegi, toți ceilalți au acceptat deciziile mele. Dacă el crede că trebuie să fie titular de drept cât sunt eu aici, se înșală.”

Rădoi a subliniat că nu are intenția să ofere explicații individuale pentru fiecare decizie luată. „Eu nu pot să merg să-i dau explicații lui Baiaram. El trebuie să respecte deciziile antrenorului. Lucrurile sunt simple. Am anunțat echipa, a avut reacția, apoi i-am spus că nu va face parte din lot. Am anunțat echipa de start, a avut reacția și i-am zis că nu poate fi în lot în seara aceasta.”

Întrebat ce urmează pentru tânărul atacant, tehnicianul a fost tranșant, dar a lăsat loc de reconciliere dacă jucătorul își schimbă atitudinea. „Depinde de el ce se va întâmpla de acum încolo. E un jucător important, dar nu va exista niciodată un jucător care să aibă un loc de titular garantat. El să înțeleagă că debutul la națională trebuie să fie o rampă de lansare, nu ceva după care să nu se mai înțeleagă nimeni cu el!”

Conflictul dintre Mirel Rădoi și Ștefan Baiaram a umbrit remiza obținută de Universitatea Craiova în Europa, însă antrenorul a transmis clar că disciplina va rămâne principiul de bază la echipă, indiferent de numele jucătorului.

