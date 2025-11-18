Scandal uriaș în gimnastica românească! Imagini cu Camelia Voinea jignindu-și fiica zguduie lotul național

Dezvăluirile continuă după Mondialele de la Jakarta, iar noi imagini arată tensiunea din sala de antrenament.

Gimnastica românească trece prin cea mai tensionată perioadă din ultimii ani, după acuzațiile făcute de Denisa Golgotă la întoarcerea de la Campionatele Mondiale din Jakarta. În timp ce Federația anunță anchete și oficialii admit nereguli ignorate, apar probe tot mai grave privind atmosfera din lotul național. Jurnaliștii de la Golazo.ro au publicat videoclipuri care o surprind pe Camelia Voinea folosind un limbaj dur la adresa propriei fiice, Sabrina Voinea, una dintre sportivele considerate a fi fost „favorizate” conform declarațiilor Denisei.

Imaginile, surprinse în timpul unor antrenamente la paralele, arată o atmosferă încărcată și un stil de lucru care contrazice total ideea de performanță în siguranță. Într-unul dintre momente, Sabrina încearcă repetat un element, cade, se lovește și se plânge vizibil de durere. Între încercări, îi cere mamei ei susținere și ajutor. „Mami, nu mai pot! Vreau să vină cineva lângă mine. Nu mai pot! Mă lovesc!” se aude într-unul dintre fragmentele video. La scurt timp, sportiva repetă: „Nu mai pot, mă dor coatele! Nu mai pot să mai fac!”

Înregistrări cu un limbaj șocant adresat chiar propriei fiice

Sabrina, aflată atunci în perioada de juniorat, încearcă să negocieze un alt element, spunându-i mamei sale: „Mami, pot să fac îndreptare? Nu pot…”. Răspunsul Cameliei Voinea a surprins opinia publică prin duritate: „Ce să-ți fac dacă ești proastă? Continuă, fără număr!”. Într-un alt moment din înregistrare, se aude și un „du-te dracului”, în contextul presiunii crescânde din sală.

Secvențele arată și momentul în care tânăra gimnastă, evident speriată, se dă înapoi brusc când mama ei se apropie grăbită de aparat, semn că astfel de reacții nu erau o premieră. Epuizată, Sabrina repetă către final: „Mami, nu mai pot! Sunt toată lovită!”

Aceste imagini vin la foarte scurt timp după alte mărturii, publicate tot de Golazo.ro, de la foste gimnaste antrenate de Camelia Voinea în trecut. Două dintre ele, sub protecția anonimatului, au descris episoade grave și abuzive. Una dintre sportive a afirmat că antrenoarea „bătea fără milă, în continuu, până se sătura”, iar alta a povestit un episod dramatic, în care tratamentul primit a împins-o în pragul suicidului. Aceasta a relatat:

„Îmi amintesc că mă gândeam să mă arunc de pe pod. De pe Podul Vechi, cel de lângă City Mall. Eu nu știam să înot, iar asta m-ar fi scăpat de toate, nu? Am ajuns acolo, dar a trecut cineva pe lângă mine și m-a întrebat dacă sunt bine. Am vorbit cu el, m-a dus la spital, au ajuns bunicii mei, unchiul și m-au luat acasă.”

Camelia Voinea a respins categoric acuzațiile fostelor eleve, însă nu a comentat încă imaginile în care apare folosind un limbaj violent chiar față de fiica ei. Federația Română de Gimnastică, prin președintele Ioan Suciu, a admis că știa de unele probleme, dar a susținut că a evitat măsuri înainte de Mondiale pentru a „nu strica atmosfera”.

Cazul rămâne deschis, iar presiunea publică și mediatică este tot mai mare, în timp ce gimnastica românească traversează una dintre cele mai dificile crize ale ultimilor ani.

