Scandal uriaș în gimnastica românească! Denisa Golgotă acuză hărțuire și amenințări violente

Gimnasta spune că a fost ignorată de Federație după ce a depus plângere oficială: „Au spus că mi-ar da pumni în gură până m-ar desfigura!”.

Gimnastica românească traversează unul dintre cele mai tensionate momente din ultimii ani. La doar două zile după încheierea Campionatelor Mondiale de la Jakarta, gimnasta Denisa Golgotă, în vârstă de 23 de ani, a lansat acuzații extrem de grave privind hărțuirea fizică și psihologică la care ar fi fost supusă în cadrul lotului național.

Fosta componentă a echipei olimpice a României susține că a depus o plângere oficială la Federația Română de Gimnastică, însă aceasta ar fi fost complet ignorată.

„Am fost hărțuită și amenințată. Federația s-a făcut că plouă”

Într-o declarație acordată AS.ro, Denisa Golgotă a povestit că a trăit o perioadă extrem de dificilă la lot, fiind ținta unor atacuri verbale și a unei atmosfere de intimidare.

„Am depus o plângere care nu a fost luată în seamă. Toată lumea știe despre ce e vorba. Persoanele cu care mă antrenez în sală m-au hărțuit și au încercat să mă facă să cedez psihic. Din păcate, Federația s-a făcut că plouă”, a declarat sportiva.

Mai grav, gimnasta afirmă că a primit amenințări directe din partea unor persoane din cadrul lotului.

„Fetele au venit de foarte multe ori și îmi povesteau ce au auzit că s-a spus despre mine: că cineva mi-ar da pumni în gură până m-ar desfigura și aș avea nevoie de operații estetice”, a mai spus Denisa.

Deși nu a menționat explicit nume, surse din cadrul lotului susțin că aluziile ar viza-o pe Camelia Voinea, mama colegei sale, Sabrina Voinea, care a participat de asemenea la Campionatele Mondiale din Indonezia.

„A fost un an foarte greu psihic”

Denisa Golgotă a explicat că, în ciuda situației dificile, a încercat să-și păstreze concentrarea asupra performanței sportive.

„A fost un an foarte greu psihic, dar și unul reușit pentru mine. Singurele persoane care m-au susținut au fost familia, doamna Corina Moroșan, doamna Carmencita Constantin și doamna Silvia Stroescu. Doamna Corina a fost singura care a avut grijă de mine la Jakarta”, a declarat sportiva.

Gimnasta a mai adăugat că a observat un sistem de favoritisme și discriminare în cadrul echipei:

„Când făceam gimnastică acum 5 ani, nu exista ca cineva să fie prioritar. Acum a fost un șoc și pentru mine aceste favoritisme. Eu am un vis, încă cred că ceva se va schimba după Mondial. Nu este normal să fie un astfel de tratament față de alte sportive, nu doar față de mine.”

„Bullying-ul nu a fost doar în sala de antrenament”

Golgota a precizat că atmosfera tensionată depășește cadrul antrenamentelor și că plângerea ei oficială nu a fost urmată de nicio reacție din partea forului de conducere.

„Bullying-ul nu a fost doar în sala de antrenament – atât bullying, cât şi hărţuire. Am depus o plângere care a fost total ignorată de Federaţie. Toată lumea s-a făcut că plouă, din păcate.”, a completat gimnasta.

România, fără medalii la Mondialele de la Jakarta

România a încheiat Campionatele Mondiale fără nicio medalie, prelungind o secetă de podium care durează din 2015. Denisa Golgotă, afectată și de o toxiinfecție alimentară înainte de finala de la sol, a concurat cu dificultate și s-a clasat pe locul 7.

„Nu am avut ca opțiuni decât preparate asiatice, foarte picante, și am făcut toxiinfecție alimentară. Trei zile nu am făcut decât să stau în pat, eram complet fără energie și în ziua finalei nu știam dacă o să pot concura.”, a spus sportiva pentru Radio România Actualități.

