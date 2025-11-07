Scandal uriaș în fotbalul turc! Zeci de arbitri arestați pentru implicare în pariuri sportive

Autoritățile din Turcia au reținut 21 de persoane, inclusiv 17 arbitri, acuzați de manipularea rezultatelor meciurilor.

Fotbalul din Turcia traversează una dintre cele mai mari crize din istoria sa recente. Procurorii turci au anunțat vineri dimineață reținerea a 21 de persoane, printre care se află 17 arbitri activi și un fost președinte de club, în urma unei anchete ample privind pariurile ilegale și manipularea rezultatelor din campionatul intern.

Potrivit agenției de presă Anadolu, 18 dintre cei 21 de suspecți au fost deja arestați, iar investigațiile continuă în 12 orașe din Turcia. Procurorul-șef din Istanbul a confirmat că cei 17 arbitri sunt acuzați de abuz în serviciu și implicare în trucarea rezultatelor unor partide, în timp ce alți angajați ai unor cluburi ar fi, de asemenea, vizați de anchetă.

Scandalul a izbucnit după declarațiile șocante făcute luna trecută de Ibrahim Haciosmanoglu, președintele Federației Turce de Fotbal (TFF). Acesta a dezvăluit că 371 de arbitri din ligile profesioniste au conturi active pe platforme de pariuri, iar 152 dintre ei pariază frecvent pe meciuri de fotbal.

Suspendări masive și anchetă la scară națională

La scurt timp după aceste declarații, Federația Turcă de Fotbal a suspendat 149 de arbitri și arbitri asistenți, după ce o anchetă internă a confirmat implicarea lor în activități de pariere. Sancțiunile impuse au variat între 8 și 12 luni de interdicție, iar TFF a anunțat că va extinde verificările la toate eșaloanele fotbalului profesionist.

În paralel, o altă persoană este cercetată pentru răspândirea de informații false pe rețelele de socializare privind desfășurarea anchetei, după ce mai multe publicații online au speculat asupra numelor arbitrilor implicați.

„O criză morală în fotbalul turc”

Ibrahim Haciosmanoglu a descris situația ca pe o lovitură dură pentru integritatea sportului din Turcia și a promis o „curățenie totală” în sistem. „Am început curățenia TFF din propria noastră curte. Dar ne și autoevaluăm, începând cu mine și colegii mei din conducerea federației. Și vom publica rezultatele în curând. Traversăm o criză morală în fotbalul turc.”, a declarat președintele TFF.

Cazul a generat reacții puternice în presa turcă, unde numeroși comentatori au cerut măsuri drastice, inclusiv revizuirea sistemului de licențiere a arbitrilor și a regulilor privind transparența financiară. Totodată, UEFA a solicitat un raport complet asupra investigației, pentru a evalua impactul scandalului asupra competițiilor europene la care participă cluburile turcești.

Ancheta este considerată una fără precedent în sportul turc, iar autoritățile au anunțat că urmează noi rețineri în perioada următoare, pe măsură ce analiza tranzacțiilor financiare și a înregistrărilor bancare va fi finalizată.

