Scandal și răscumpărare la Kiev! Vladislav Blănuță, acuzat de fani că susține Rusia, a donat o sumă uriașă armatei Ucrainei

Atacantul român a fost contestat dur de fanii lui Dinamo Kiev după apariția unor postări controversate, dar a încercat să repare imaginea cu o donație impresionantă către Forțele Armate ale Ucrainei.

Un episod tensionat lovește clubul Dinamo Kiev: Vladislav Blănuță, fotbalist în vârstă de 23 de ani, născut în Republica Moldova și naturalizat român, a devenit ținta furiei fanilor după ce aceștia au descoperit vechi postări în care jucătorul părea să susțină Rusia în războiul din Ucraina.

Transferat în această vară de la FCU Craiova, pentru 2,67 milioane de euro, Blănuță a fost întâmpinat cu ostilitate încă din primele zile la Kiev. La meciuri, suporterii au afișat bannere împotriva sa, iar situația a degenerat: mai multe imagini au apărut pe rețelele sociale cu fani ai lui Dinamo trăgând la țintă folosind chipul fotbalistului român.

Blănuță a reacționat public: „Nu încerc să cumpăr aprobarea nimănui, fac asta cu sinceritate”

Pentru a calma spiritele și a demonstra că sprijină poporul ucrainean, Blănuță a făcut un gest fără precedent: a donat 700.000 de grivne (aproximativ 73.000 de lei) Forțelor Armate ale Ucrainei.

Într-o postare pe Instagram, atacantul a explicat motivele sale:

„Mutarea mea în Ucraina nu a fost ușoară, mai ales la nivel psihologic. Eram acuzat de lucruri care nu mă definesc. Acum o lună, mi-am exprimat public sprijinul pentru Forțele Armate ale Ucrainei și acum vreau să dovedesc că am vorbit cu adevărat serios. Nu încerc să cumpăr aprobarea nimănui, fac asta cu sinceritate și sunt mândru de asta.”

Pentru a-și susține declarațiile, fotbalistul a publicat două fotografii: una alături de un militar ucrainean, iar cealaltă reprezentând dovada plății donației efectuate către armata țării în care activează.

Fanii i-au cerut să doneze salariul pe o lună

Tensiunile dintre jucător și galeria echipei au escaladat după ce, potrivit presei din Ucraina, unii suporteri i-ar fi cerut lui Blănuță să doneze 42.000 de euro, echivalentul salariului său lunar, ca gest de reparație morală.

Deși suma oferită de român este mai mică, presa ucraineană a reacționat pozitiv, subliniind că acesta a făcut dovada bunelor intenții.

Site-ul football24.ua a scris:

„Blănuță a adus dovezi pentru ajutorul acordat armatei ucrainene – controversatul atacant al echipei Dinamo Kiev a publicat un cec cu o donație considerabilă.”

Presiune uriașă pentru fostul jucător al Craiovei

Vladislav Blănuță, fiul fostului internațional moldovean Victor Blănuță, a fost transferat la Dinamo Kiev cu mari așteptări. Atacantul are cetățenie română și a fost monitorizat în trecut și pentru o posibilă convocare la echipa națională a României.

În primele sale luni la Kiev, însă, cariera sa a fost umbrită de scandal. Rețelele sociale au scos la iveală postări vechi în care acesta ar fi folosit simboluri și mesaje considerate pro-ruse, fapt care a stârnit un val de reacții negative într-un context social extrem de sensibil.

Clubul ucrainean nu a emis un comunicat oficial privind situația, dar presa locală a relatat că Dinamo a purtat discuții directe cu jucătorul pentru a-l ajuta să gestioneze criza de imagine și să se concentreze pe fotbal.

Un gest care ar putea schimba percepția publică

Deși fanii radicali continuă să-l privească cu suspiciune, gestul de solidaritate al lui Blănuță a fost primit ca un pas important spre reconciliere. Comentariile de pe rețelele sociale sunt împărțite, dar tot mai mulți suporteri îi recunosc curajul de a încerca să repare greșelile trecutului.

Pentru Dinamo Kiev, episodul a fost unul sensibil și dificil de gestionat, într-un moment în care fotbalul ucrainean rămâne profund influențat de contextul geopolitic.

