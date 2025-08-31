Un om de afaceri polonez multimilionar se confruntă cu un val uriaș de critici după ce a fost filmat smulgând șapca unui copil, destinată acestuia de către jucătorul de tenis Kamil Majchrzak, în urma unei victorii la US Open.

Incidentul surprins de camere

Jucătorul polonez Kamil Majchrzak, în vârstă de 29 de ani, semna autografe după victoria din turul al doilea al turneului de la New York, când a întins șapca sa unui băiat din tribune. În acel moment, Piotr Szczerek, director general al companiei Drogbruk, a fost surprins de camere luând șapca din mâinile copilului și dând-o soției sale, care a ascuns-o imediat în geantă, în timp ce băiatul protesta vizibil.

Reacții dure în mediul online

Imaginile au devenit virale și au stârnit un val de indignare. Utilizatorii platformelor online și ai site-ului polonez Gowork.pl au catalogat gestul drept „lipsit de clasă” și „rușinos”.

„Doar un idiot și un nesimțit ar putea smulge o șapcă din mâinile unui copil”, a scris un utilizator.

„Dacă președintele unei companii fură șapca unui copil, eu nu aș mai folosi serviciile lui”, a adăugat altul.

Presiunea publică l-a determinat pe Szczerek să își închidă conturile de social media, în timp ce reputația companiei sale a fost serios afectată.

Reacția lui Kamil Majchrzak

Într-un interviu acordat New York Post, Majchrzak a recunoscut că a fost „confuz” de gestul lui Szczerek, explicând că, fiind obosit și emoționat după meci, nu a observat imediat incidentul. Jucătorul a lansat un apel pe rețelele sociale pentru a-l găsi pe copilul păgubit, numit Brock.

Ulterior, sportivul a reușit să se întâlnească cu tânărul fan, i-a oferit o altă șapcă semnată și a pozat alături de el, încercând să repare momentul. Mai mult, Majchrzak a transmis și datele de contact ale mamei lui Brock către Szczerek, pentru ca acesta să își poată cere scuze personal.

Cine este Piotr Szczerek

Potrivit presei poloneze, Szczerek este pasionat de tenis, joacă la nivel amator și deține chiar un teren privat la Kalisz, unde a găzduit și sportivi cunoscuți, precum Urszula Radwańska. Compania sa sponsorizează programe sportive locale și tineri jucători de tenis.

Cu toate acestea, episodul de la US Open pare să fi umbrit complet imaginea publică a omului de afaceri.