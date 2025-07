Scandal la Inter! Chivu a intervenit direct în conflictul dintre Lautaro și Calhanoglu

Tehnicianul român a convocat o ședință în vestiar pentru a aplana tensiunile izbucnite după eliminarea de la Mondialul cluburilor.

Cristi Chivu, antrenorul lui Inter Milano, a fost nevoit să intervină ferm după izbucnirea unui conflict tensionat între două dintre cele mai importante figuri ale vestiarului nerazzurro: Lautaro Martinez și Hakan Calhanoglu. Incidentul a avut loc după eliminarea din optimile Campionatului Mondial al Cluburilor, scor 0-2 cu Fluminense.

„Cine nu vrea să rămână poate pleca! Mesajul meu este clar. Trebuie să vrei să fii în această echipă, în locul unde am adus-o pe Inter şi unde trebuie să o ţinem”, a declarat Lautaro Martinez, liderul echipei și autor a 7 trofee în tricoul milanezilor, într-o declarație care a aprins vestiarul.

Presa italiană a indicat că tirul verbal al argentinianului s-ar fi îndreptat către colegul său Hakan Calhanoglu, ceea ce a fost ulterior confirmat și de președintele Giuseppe Marotta. Reacția turcului a venit rapid, sub forma unei postări pline de subînțeles pe Instagram.

„Nu am trădat niciodată acest tricou. Nu am spus niciodată că nu sunt fericit la Inter. În trecut, am primit oferte, chiar și foarte importante, dar am ales să rămân. Pentru că știu ce reprezintă acest tricou. Și cred că alegerile mele vorbesc de la sine”, a scris Calhanoglu, într-un mesaj în care a subliniat ideea de loialitate și atașament față de club.

Marcus Thuram s-a poziționat de partea lui Calhanoglu

Situația a degenerat în spațiul public, după ce Marcus Thuram a intervenit online în favoarea lui Calhanoglu. În acest context tensionat, Cristi Chivu a decis să convoace o ședință de urgență la hotelul echipei, înainte de revenirea în Europa.

Potrivit Gazzetta dello Sport, întâlnirea a avut rol de calmare și reconectare a jucătorilor după eliminarea rușinoasă de la turneul internațional. În cadrul ședinței, Chivu ar fi oferit fiecărui jucător posibilitatea de a vorbi deschis și a încurajat o reconciliere între părțile implicate.

Oficialii clubului au apreciat intervenția lui Chivu, pe care au considerat-o curajoasă și necesară pentru protejarea unității vestiarului. Se speră ca, odată cu revenirea din vacanța de vară, atmosfera să se stabilizeze, iar Inter să pornească noul sezon cu o echipă unită.

