Scandal la Hollywood. Starurile se revoltă împotriva actriței generate de inteligență artificială, Tilly Norwood

Un nou nume a apărut în industria filmului – însă nu este vorba despre o persoană reală, ci despre un personaj complet generat de inteligență artificială. Tilly Norwood, prezentată drept „următoarea Scarlett Johansson sau Natalie Portman”, a declanșat o avalanșă de critici din partea starurilor de la Hollywood, care au catalogat proiectul drept „înfricoșător” și „dezgustător”.

Tilly Norwood, caracter controversat la Hollywood

Creată de compania Particle6 prin studioul de talente Xicoia și imaginată de actrița și producătoarea Eline Van der Velden, Tilly a atras deja peste 33.000 de urmăritori pe Instagram și interesul unor agenți de talente. Însă reacția industriei nu a fost deloc entuziastă: Emily Blunt a numit ideea „terifiantă”, iar Whoopi Goldberg a comparat-o cu o combinație artificială a mii de actori. Actrița Melissa Barrera a mers și mai departe, cerând ca agenții care aleg să reprezinte personaje generate de AI să fie boicotați.

În fața valului de critici, Van der Velden a publicat un comunicat pe conturile proprii și pe cel al lui Tilly: „Tilly Norwood nu este un înlocuitor pentru oameni, ci o operă de artă. Ca orice formă de artă, ea stârnește conversație – și acest lucru demonstrează puterea creativității. AI nu trebuie văzut ca o amenințare, ci ca un nou instrument, la fel cum au fost odată animația, păpușăria sau CGI-ul.”

Van der Velden a subliniat că, fiind ea însăși actriță, înțelege valoarea inegalabilă a jocului actoricesc real și că Tilly reprezintă „experimentare, nu substituție”. Ea a mers chiar mai departe, sugerând că personajele AI ar trebui judecate ca parte a unui gen artistic separat, cu propriile criterii și recunoașteri.

Totuși, mesajul nu i-a convins pe toți. Criticii de pe rețelele sociale au acuzat proiectul de lipsă de transparență și de potențială exploatare a chipurilor reale: „Ar trebui să faceți publice numele tuturor celor după care Tilly a fost modelată și să le plătiți drepturi de autor”, a scris un utilizator. Alții au pus la îndoială autenticitatea răspunsului, sugerând că acesta ar fi fost redactat chiar cu ajutorul unui AI.

Dezbaterea privind rolul inteligenței artificiale în cinema rămâne deschisă: unii o văd ca pe o oportunitate creativă, alții ca pe o amenințare la adresa meseriei de actor. Cert este că Tilly Norwood a reușit deja ceea ce multe personaje fictive nu pot – să divizeze profund o industrie întreagă.

