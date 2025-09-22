Scandal la Hollywood: peste 400 de vedete denunță suspendarea emisiunii lui Jimmy Kimmel

Peste 400 de actori și artiști de la Hollywood, printre care Meryl Streep, Tom Hanks, Robert De Niro și Jennifer Aniston, au semnat o scrisoare deschisă prin care condamnă decizia Disney de a suspenda emisiunea Jimmy Kimmel Live!. Scrisoarea, redactată de American Civil Liberties Union (ACLU), acuză presiunile exercitate de administrația Trump și avertizează că libertatea de exprimare este în pericol.

Decizia de suspendare a venit după ce Kimmel a comentat, în monologul său, uciderea activistului de dreapta Charlie Kirk, ceea ce a stârnit furia susținătorilor fostului președinte. Potrivit The Guardian, amenințările oficialilor republicani, inclusiv ale șefului FCC, Brendan Carr, au cântărit greu în hotărârea conducerii Disney, care a fost acuzată că a cedat șantajului politic.

În scrisoarea semnată de vedete se afirmă că „guvernul a recurs la amenințarea cu represalii împotriva jurnaliștilor, artiștilor și entertainerilor”, ceea ce reprezintă „un moment întunecat pentru libertatea de exprimare în America”. Printre semnatari se numără și Jane Fonda, Joaquin Phoenix, Natalie Portman, Jamie Lee Curtis, Ben Stiller și Lin-Manuel Miranda.

Anthony D. Romero, directorul executiv al ACLU, a comparat situația cu epoca McCarthy, când cenzura și listele negre vizau artiști și intelectuali: „Trebuie să ne mobilizăm și să luptăm pentru a fi auziți, altfel riscăm ca istoria să se repete”.

Suspendarea lui Kimmel a generat nu doar critici la Hollywood, ci și apeluri la boicotarea Disney. Inclusiv unii republicani, precum Ted Cruz, au catalogat decizia drept o formă de cenzură periculoasă.

Între timp, prezentatoarea Whoopi Goldberg a reacționat în direct la emisiunea The View, după ce s-a aflat că și acest show ar putea intra în vizorul autorităților: „Nimeni nu ne va reduce la tăcere. Guvernul nu poate forța pe cineva să fie amuțit.”

