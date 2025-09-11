Scandal la Dinamo Kiev! Fanii îl acuză pe românul Vladislav Blănuță că e pro-rus

Atacantul româno-moldovean și-a cerut scuze după ce a distribuit clipuri cu propagandiști pro-ruși.

Transferul lui Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev a devenit subiect de scandal în Ucraina, după ce suporterii au descoperit că jucătorul a distribuit în trecut materiale video cu propagandiști ruși. Atacantul de 23 de ani a încercat să aplaneze conflictul printr-un mesaj de scuze, însă ultrașii clubului au cerut rezilierea contractului.

Blănuță a fost transferat la începutul lunii septembrie de Dinamo Kiev de la U Craiova 1948, echipă retrogradată în liga a treia din România și ulterior exclusă din competițiile oficiale din cauza datoriilor. Conform Transfermarkt, suma de transfer a fost de două milioane de euro.

Imediat după prezentarea oficială, au apărut informații potrivit cărora jucătorul, care are dublă cetățenie română și moldovenească, a distribuit în 2023 un videoclip cu Vladimir Soloviov, unul dintre cei mai importanți propagandiști ai Kremlinului. Soloviov susține invazia rusă în Ucraina și lansează constant atacuri verbale la adresa statelor europene.

Pe lângă această postare, fotbalistul ar mai fi repostat și melodii dintr-un serial rusesc interzis în Ucraina încă din 2015, după ce unii dintre actori au promovat propagandă pro-rusă.

Reacția clubului și a suporterilor

Liderii grupării de ultrași WBC au cerut conducerii clubului să rupă înțelegerea semnată pe cinci ani cu atacantul. În replică, Andrii Șahov, ofițerul de presă al lui Dinamo Kiev, a explicat motivele pentru care transferul nu va fi anulat.

„Nu este ușor să aduci un jucător străin în Ucraina, în vreme de război. Mulți refuză să mai negocieze după ce văd că orașele noastre sunt bombardate de ruși. Blănuță a devenit o opțiune pentru că este tânăr și talentat, dar nu am avut timp suficient să-i verificăm trecutul, deoarece a trebuit să ne completăm lotul pentru Conference League, iar termenul-limită era 3 septembrie”, a spus Șahov.

Acesta a adăugat că Blănuță nu știa cine este Soloviov și că postările au fost distribuite fără conotații politice: „Videoclipul în cauză făcea referire la Republica Moldova, nu la Rusia, iar jucătorul a asigurat că nu a avut opinii pro-ruse”, a subliniat reprezentantul clubului.

Pentru a calma spiritele, Dinamo Kiev a publicat și un videoclip în care atacantul se adresează direct fanilor.

„A fost o greșeală să distribui acele videoclipuri, nu știam cine sunt acei oameni și ce rol au ei în răspândirea propagandei rusești. Sunt proeuropean și proucrainean”, a spus Blănuță, adăugând că Rusia este un stat agresor și că nu o susține.

Născut în Republica Moldova, Vladislav Blănuță și-a început cariera de junior la cluburi din străinătate. A evoluat mai întâi pentru selecționatele de juniori ale Republicii Moldova, dar din 2023, după obținerea cetățeniei române, a fost convocat la echipele de tineret ale României.

