Scandal în vestiarul lui U Cluj! Ioan Ovidiu Sabău, confruntat de Alessandro Murgia în fața echipei

Deși a decis să continue pe banca „șepcilor roșii”, antrenorul are parte de tensiuni interne și de un vestiar împărțit.

Murgia, nemulțumit că nu joacă

Situația la U Cluj rămâne tensionată, în ciuda faptului că Ioan Ovidiu Sabău a decis să continue la echipă după eșecul cu Csikszereda, scor 1-2. Potrivit stiridecluj.ro, în vestiar ar fi izbucnit un conflict între tehnician și Alessandro Murgia, mijlocaș italian transferat în această vară.

Totul ar fi pornit de la o confruntare directă între cei doi, în fața colegilor. Murgia i-ar fi reproșat lui Sabău lipsa de minute, acuzând faptul că nu primește șanse să joace. Italianul a bifat doar 36 de minute în meciul de la Miercurea Ciuc, pe 4 octombrie, și nu mai jucase din 23 august, în înfrângerea cu Dinamo (0-1).

Sabău, mesaj public pentru italian: „Depinde doar de el”

Întrebat recent despre situația lui Murgia, Sabău a oferit un răspuns ambiguu, sugerând că problema ține și de atitudinea jucătorului:

„Depinde doar de el. E un jucător în care eu cred foarte mult, are potențial, ar putea să ajute echipa mult mai mult. Voi fi lângă el, încerc să îl ajut. E important să găsim împreună soluții ca el să redevină un jucător important. Vreau să îl recâștig și să ajungă la o formă foarte bună.”

Deocamdată, Murgia nu a mai prins lotul de start, iar nemulțumirile sale ar fi amplificat tensiunile într-un vestiar deja afectat de rezultatele sub așteptări.

Sabău rămâne, dar recunoaște că situația e dificilă

După ce și-a anunțat intenția de a pleca în urma înfrângerii de la Miercurea Ciuc, Sabău a fost convins să continue la echipă, după o discuție cu conducerea clubului și cu primarul Emil Boc, cel care sprijină formația din umbră.

„Împreună suntem mai puternici, mergem împreună înainte! Ne-am spus, fiecare, punctele de vedere, nemulțumirile, părțile bune, părțile mai puțin bune. Până la urmă, am luat o decizie pentru binele echipei. Dorința mea era ca eu să rezolv situația, până acum, dar n-a fost să fie. Cred că avem multe lucruri de îmbunătățit, împreună putem să le facem. Primează interesul lui U aici, întotdeauna”, a declarat antrenorul pentru GSP.ro.

După 12 etape din Superligă, U Cluj ocupă locul 10, cu 14 puncte, la mare distanță de forma arătată în sezonul trecut, când echipa a terminat pe locul 4 și a prins play-off-ul.

