Scandal în showbiz! Lora și Ilinca Vandici, la cuțite

Nunta Lora și a lui Ionuț Ghenu, desfășurată la începutul lunii octombrie, a fost un eveniment fastuos, cu numeroși invitați și acces pentru jurnaliști, în contrast cu ceremonia secretă a lui Theo Rose, care a avut loc în aceeași perioadă.

Ilinca Vandici a lăudat-o pe Theo Rose pentru decizia de a avea o nuntă privată, însă Lora nu a ezitat să își exprime nemulțumirea față de comparația făcută.

Casă de piatră! Da, cu familia restrânsă și e suficient! Am vorbit despre Monica Bîrlădeanu și despre Lora, cât a durat să organizeze așa ceva, păi are timp Theo de așa ceva? Ok, îți iei un wedding planner, nu zic nu, dar mie îmi place mult de tot și asta e modalitatea în care ar trebui să se întâmple, a spus Vandici.

Lora a dorit să evidențieze frumusețea și importanța momentului său, subliniind că nuntile sunt evenimente pline de semnificație, indiferent de modul în care sunt organizate.

Adică? Cum adică Ilinca Vandici? Eu consider că meritam, după atâta timp de relație și pentru noi și pentru prietenii noștri, o petrecere ca cea de la nunta noastră. Fiecare mireasă alege cum să își facă nunta. Pentru faptul că am avut o nuntă mai mare, brusc asta înseamnă altceva din ce observ. Brusc, doar dacă e mică nunta are sens, și dacă nu e mică e pentru că nu ai atât de multă treabă pentru că dacă aveai treabă își făceai nunta mică. Să stau și să explic acum cine sunt și ce fac și cât de ocupată sunt… mi se pare penibil. Și probabil oricum sunt cam penibilă că nu plătesc PR în 2024 să dea la ziar cât de tare sunt eu și ce nunta anului am avut și cât sens are orice am făcut eu la nuntă. Eu am considerat normal să anunț câțiva oameni din presă după ani de întrebat Lora când te măriți că pot veni 2 ore. Și mai consider că așa cum vrea mireasa așa e nunta și ce se vrea, se poate, a răspuns Lora.