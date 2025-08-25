Scandal în familia Bellingham! Tatăl lui Jobe a coborât la vestiare după ce fiul său a fost schimbat

Incidentul a avut loc la meciul St. Pauli – Borussia Dortmund 3-3, în prima etapă din Bundesliga.

Debut cu scandal pentru Jobe Bellingham (19 ani) la Borussia Dortmund. Transferat în această vară de la Sunderland pentru 30 de milioane de euro, mijlocașul englez a prins doar 45 de minute în tricoul galben-negru, fiind schimbat la pauză de Nico Kovac, decizie care a stârnit furia părinților săi.

Mark și Denise Bellingham, prezenți la meci, au coborât la vestiare în timpul pauzei. Tatăl jucătorului ar fi avut chiar o altercație verbală cu Sebastian Kehl, directorul sportiv al Borussiei și unul dintre oamenii care au insistat pentru aducerea fotbalistului, potrivit marca.com, care citează Sky Sports Germania.

Avertisment clar din partea clubului

Incidentul nu a fost trecut cu vederea de conducerea Borussiei Dortmund. La câteva ore după meci, Sebastian Kehl a transmis un mesaj public prin care a stabilit limitele clare pentru familiile jucătorilor:

„Suntem cu toții dezamăgiți de rezultatul de ieri. Totuși, zona activă este și va rămâne rezervată jucătorilor, antrenorilor și conducerii, nu familiilor și consilierilor. Așa ceva nu se va mai întâmpla. Am informat clar toate persoanele implicate”, a declarat oficialul clubului german.

Familia Bellingham este cunoscută pentru implicarea constantă în carierele celor doi frați, Jude (22 de ani, Real Madrid) și Jobe, însă de această dată entuziasmul lor s-a transformat într-un moment tensionat, care a atras atenția asupra debutului mijlocașului în Bundesliga.

