Scandal global în industria jocurilor: Mastercard și Visa, acuzate de cenzură după retragerea masivă a jocurilor pentru adulți de pe Steam și Itch.io

O controversă majoră a izbucnit în industria jocurilor video după ce giganții plăților online Mastercard, Visa și Stripe au fost acuzați că exercită presiuni asupra platformelor de jocuri pentru a elimina sute de titluri cu conținut destinat adulților.

Mastercard și Visa, acuzate de cenzură după retragerea masivă a jocurilor pentru adulți de pe Steam și Itch.io

Decizia a fost luată în urma unei scrisori deschise trimise de grupul australian anti-pornografie Collective Shout, care a acuzat platformele că găzduiesc jocuri ce promovează violența sexuală, incestul și alte teme controversate, scrie The Guardian.

Ca urmare, platforma independentă Itch.io a eliminat în grabă toate jocurile „NSFW” (not safe for work), din dorința de a nu-și pierde accesul la infrastructura de plăți. Reprezentanții Itch.io au declarat că decizia a fost luată sub presiunea companiilor de plată și că măsura a fost una de urgență pentru a putea continua operarea serviciului.

„A trebuit să acționăm rapid pentru a proteja platforma. Din păcate, nu am putut oferi creatorilor o notificare prealabilă,” a transmis compania într-un comunicat.

În mod similar, platforma Steam, cu peste 130 de milioane de utilizatori activi lunar, a început recent eliminarea mai multor titluri cu tematică adultă, în urma presiunii venite din partea procesatorilor de plăți.

Măsurile au stârnit un val de critici din partea publicului, inclusiv din partea lui Elon Musk, care a reacționat pe platforma X (fostul Twitter), felicitând susținătorii unei petiții online ce cere ca Visa, Mastercard și alte companii să înceteze „controlul asupra a ceea ce putem citi, urmări sau juca”. Petiția a strâns deja peste 147.000 de semnături.

Criticii susțin că interzicerea conținutului adult deschide ușa spre forme de cenzură mai largă, afectând inclusiv conținutul LGBTQ+, care a fost printre primele vizat de restricțiile impuse de Itch.io. Unii dezvoltatori se tem că sub pretextul protecției morale se vor restrânge libertăți esențiale de exprimare artistică și identitate.

Într-un răspuns public, directoarea Collective Shout, Melinda Tankard Reist, a declarat că obiectivul campaniei nu a fost eliminarea completă a conținutului NSFW, ci conformarea acestuia la politicile procesatorilor de plăți. Ea a adăugat că este posibil ca unele jocuri să fie readăugate pe platforme după un proces de verificare.

Tankard Reist a subliniat că această luptă nu se limitează la Australia: „Internetul nu are granițe. Femeile și fetele din întreaga lume sunt afectate de violența și misoginia perpetuate prin acest tip de conținut.”

Deocamdată, nici Mastercard, nici Visa nu au oferit un răspuns oficial pe marginea controversei. Reprezentanții PayPal au declarat doar că mențin o politică de toleranță zero față de activități ilegale și că își rezervă dreptul de a închide conturile implicate în astfel de cazuri.

