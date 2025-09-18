Ancheta procurorilor DNA vizează suspiciuni de mită și trafic de influență

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au descins, joi dimineață, la sediul Companiei de Apă Brașov și la locuințele mai multor persoane cu funcții publice, în cadrul unei anchete ce vizează suspiciuni de mită și trafic de influență. Potrivit informațiilor apărute în presa locală, printre cei vizați se numără Liviu Cocoș, directorul general al companiei, dar și un vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov, scrie News.ro.

Presa locală menționează că verificările nu se limitează doar la instituții publice. Acestea includ și domiciliile unor lideri politici, între care se află prim-vicepreședintele filialei PNL Brașov. Ancheta urmărește modul în care au fost atribuite anumite contracte și presupusele intervenții pentru favorizarea unor firme sau persoane, în schimbul unor sume de bani ori avantaje.

Descinderile au loc pe fondul unei atenții sporite asupra companiilor de stat din teritoriu, unde suspiciunile de corupție legate de achiziții și de alocarea resurselor sunt tot mai frecvente. Procurorii încearcă să stabilească, dacă actuala conducere a Companiei de Apă Brașov, în colaborare cu reprezentanți politici, a orchestrat un mecanism de influență care să afecteze corectitudinea procedurilor administrative și financiare.

Ancheta este în desfășurare, iar DNA nu a oferit, deocamdată, un comunicat oficial privind amploarea perchezițiilor sau măsurile care ar putea urma.

