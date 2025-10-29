Scandal continuă în gimnastica! Federația respinge acuzațiile Denisei Golgotă

Gimnastica românească este din nou în centrul unei furtuni, după acuzațiile grave lansate de Denisa Golgotă la revenirea de la Campionatele Mondiale de la Jakarta.

Gimnastica din România traversează un nou moment tensionat, declanșat odată cu revenirea în țară a delegației care a participat la Campionatele Mondiale de la Jakarta. Denisa Golgotă, una dintre cele mai experimentate sportive din lot, a lansat o serie de acuzații la adresa Federației Române de Gimnastică (FRG), afirmând că a fost hărțuită și tratată inegal în raport cu alte gimnaste. Federația a răspuns public, negând toate acuzațiile și anunțând constituirea unei comisii independente care să verifice situația.

Golgotă, revenită în competiții în 2024 după retragerea anunțată în 2020, a acuzat că „există o mare discrepanță în modul cum sunt tratate gimnastele”, sugerând că o colegă ar fi favorizată. Deși nu a menționat nume, declarațiile au fost interpretate ca o referire la Sabrina Voinea, ceea ce a generat o reacție dură din partea mamei acesteia, fosta gimnastă Camelia Voinea.

Sportiva de 23 de ani a povestit că, în perioada petrecută în Indonezia, a trecut printr-un episod medical dificil, cauzat de o toxiinfecție alimentară care a obligat-o să stea trei zile în pat înaintea finalei de la sol. Golgotă a spus că nu a beneficiat de sprijinul cuvenit din partea staff-ului tehnic și că semnalările făcute prin canalele oficiale au fost ignorate.

„Am atras atenția asupra acestor probleme printr-o sesizare oficială către Federație, dar am fost complet ignorată”, a transmis gimnasta.

În finala de la sol de la Jakarta, Denisa Golgotă s-a clasat pe locul 7, în timp ce Sabrina Voinea a ocupat locul 4, la egalitate de puncte cu britanica Abigail Martin, care a luat bronzul datorită unei note mai mari la execuție.

Federația Română de Gimnastică: „Declarațiile par desprinse dintr-un scenariu SF”

Reacția Federației Române de Gimnastică a venit la scurt timp după apariția publică a acuzațiilor. Ioan Suciu, președintele FRG, a declarat că afirmațiile Denisei Golgotă nu reflectă realitatea și că sportiva a primit îngrijirile necesare în timpul competiției.

„Declarațiile par desprinse dintr-un scenariu SF. M-am asigurat personal că Denisa primește îngrijirile necesare la Jakarta”, a spus Ioan Suciu.

Ulterior, FRG a publicat un comunicat amplu, prin care a combătut punct cu punct acuzațiile aduse. Instituția a detaliat faptul că a avut două întâlniri oficiale, pe 29 iulie și 5 august 2025, în care s-au discutat nemulțumirile exprimate de Golgotă și s-au luat măsuri pentru a asigura condiții egale de pregătire pentru toate sportivele.

„Federația Română de Gimnastică condamnă ferm orice formă de favoritism, discriminare sau presiune nejustificată între sportivi sau colectivele tehnice. Toate componentele Lotului Național concurează sub același drapel al României și trebuie să beneficieze de sprijin instituțional egal”, se arată în comunicatul oficial.

Conform Federației, ambele grupuri de antrenament — coordonate de Corina Moroșan și Sebastian Nemeș, respectiv de Camelia Voinea și Dan Potra — ar fi beneficiat de aceleași condiții de antrenament, cazare și alimentație la Complexul „Lia Manoliu” și la competițiile internaționale.

Federația a precizat, de asemenea, că la Campionatul Mondial de la Jakarta „toți componenții delegației s-au confruntat cu dificultăți legate de alimentația locală”, însă situațiile medicale au fost gestionate prompt de echipa medicală, inclusiv prin intervenția medicului oficial al competiției.

Comunicatul FRG subliniază că instituția tratează „cu responsabilitate, echilibru și respect” orice sesizare venită din partea sportivilor și că analiza cazului va continua în cadrul unei comisii independente.

„Vom analiza cu atenție fiecare sesizare primită, în spiritul transparenței și al optimizării continue a activității Federației. Combatem ferm orice formă de discriminare sau inegalitate de șanse și susținem comunicarea deschisă ca instrument esențial pentru progres”, se mai menționează în document.

În final, FRG a transmis că va menține disponibilitatea pentru dialog și că obiectivul principal rămâne crearea unui climat echilibrat, sigur și bazat pe respect reciproc, în care gimnastele să se poată pregăti în condiții optime.

La Campionatele Mondiale de la Jakarta, Sabrina Voinea și Denisa Golgotă au fost principalele speranțe ale României pentru o medalie — o performanță care ne lipsește din 2015. În calificări, Voinea a avut cea mai mare notă la sol și a intrat în finala de la bârnă cu a treia performanță, în timp ce Golgotă a reușit calificarea în finala de la sol cu a cincea notă. În finalele disputate, ambele sportive au ratat podiumul, iar rezultatele sub așteptări au fost puse de Denisa Golgotă pe seama problemelor medicale.

