Sistemul sanitar înregistrează o evoluție surprinzătoare: numărul concediilor medicale a scăzut puternic în ultimele luni, generând o economie de peste 300 de milioane de lei la bugetul de stat, potrivit datelor prezentate de Ministerul Sănătății.

Raportul oficial arată că, în perioada iulie–septembrie 2025, s-au eliberat cu peste 200.000 de concedii medicale mai puține comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut — o scădere de 28%.

„A scăzut numărul concediilor acordate fără fundament medical”, a declarat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

Măsurile din vară, efect direct asupra sistemului

Potrivit oficialilor din Sănătate, această tendință descendentă este rezultatul noilor măsuri legislative introduse în vară și al controalelor stricte efectuate de Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS).

Autoritățile au vizat în special cabinetele medicale unde se eliberau frecvent concedii, iar verificările riguroase au dus la diminuarea semnificativă a numărului de certificate emise fără justificare medicală.

Tot din vară, statul plătește mai puțin pentru concediile medicale acordate pe codul de „boală obișnuită”, categorie care include afecțiuni comune precum problemele de coloană, răcelile, bolile ORL sau tulburările digestive.

Verificări suplimentare pentru concediile din 2024

Ministerul Sănătății a anunțat că verificările vor continua, în contextul în care există suspiciuni privind numărul foarte mare de concedii acordate anul trecut.

Potrivit estimărilor, „în doar două luni din 2024 au fost eliberate peste un milion de concedii medicale”, iar autoritățile verifică în prezent legitimitatea acestora.

