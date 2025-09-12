Numărul locuințelor finalizate în România în primul semestru din 2025 a scăzut față de aceeași perioadă a anului trecut, totalizând 24.609 unități, cu 1.327 mai puține decât în S1 2024, arată datele Institutului Național de Statistică (INS). Din total, 55% dintre locuințe au fost realizate în mediul urban.
Singura regiune care a înregistrat creștere a fost Nord-Est, unde numărul locuințelor finalizate a urcat la 3.160, comparativ cu 2.753 în S1 2024.
București-Ilfov a rămas zona cu cele mai multe locuințe terminate, 7.011 unități, de la 7.250 în prima jumătate din 2024, reprezentând 28% din totalul național. Urmează regiunile Nord-Vest și Nord-Est, cu ponderi de 15,6% și, respectiv, 12,8%.
În restul regiunilor s-au înregistrat scăderi importante:
Centru: -575 locuințe
Vest: -398 locuințe
București–Ilfov: -239 locuințe
Sud–Est: -212 locuințe
Sud–Muntenia: -200 locuințe
Sud–Vest Oltenia: -140 locuințe
Fondurile și sectorul privat
Din totalul locuințelor finalizate în primele șase luni, 96,6% au fost realizate din fonduri private.
Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, s-a înregistrat o scădere a locuințelor construite din fonduri private (-1.270 locuințe) și din fonduri publice (-57 locuințe).
În trimestrul II 2025, au fost date în folosință 13.647 locuințe, în scădere cu 929 față de trimestrul II 2024, menținând tendința de reducere a volumului de construcții rezidențiale.
