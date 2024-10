Ziua Recoltei în Capitală va aduce peste 150 de expozanți din toată țara

Organizatorii evenimentului au transmis că, în perioada 3-6 octombrie 2024, în Campusul Agronomie Herăstrău, bucureștenii vor putea găsi plante, bulbi, flori, produse pentru grădinărit şi delicii tradiţionale.

Tema evenimentului Toamna Horticolă Bucureşteană – Ziua Recoltei 2024 este Pădurea urbană, cu interconexiunile ei şi beneficiile pentru viaţa oamenilor din oraşe.

Facultatea de Horticultură, prin departamentul de Peisagistică, propune câteva „oaze” de relaxare şi interacţiune cu vizitatorii, care pot trăi sentimentul conexiunii cu pădurea, pot simţi beneficiile naturii, prin amplificarea experienţei senzoriale date de ascultarea (în căşti) a „liniştii” pădurii: vântul care bate printre frunze, ciripitul păsărelelor, freamătul frunzelor. Va fi și o expoziţie tematică de Ziua Recoltei, cu sesiuni de degustări de struguri de masă, vin, must, ardei, fructe şi produse din fructe de la speciile pomicole noi, precum asimina/banana nordului, jujube sau kiwi.



Evenimentul are şi o componentă educaţională importantă, prin conferinţele, atelierele şi demonstraţiile care au loc în fiecare zi în Aula Magna „Petre S. Aurelian” a USAMV Bucureşti, precum şi câmpurile experimentale, la care pot participa, gratuit, pasionaţii de grădinărit.

O noutate absolută este sistemul de protecţie antiploaie, antigrindină şi de umbrire, conceput la Facultatea de Horticultură din Bucureşti, modul aplicat la speciile: agriş, coacăz, lonicera, zmeur şi mur”.



În comunicat se mai precizează că nu vor lipsi sucurile naturale, obţinute la Staţiunea Didactică de Cercetare-Dezvoltare Agronomică Moara Domnească, îngheţata artizanală şi numeroase alte produse inedite, alături de must şi vinul universitar produs la Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Pietroasa. Se vor expune şi comercializa pomi şi arbuşti fructiferi, inclusiv din speciile pomicole noi, produşi la Pepiniera Istriţa.



Vizitatorii vor avea ocazia să admire şi să achiziţioneze specii diverse de flori, plante ornamentale şi arbuşti de sezon, de la cei mai apreciaţi producători locali, în cadrul expoziţiei cu vânzare.



Evenimentul este organizat de către Facultatea de Horticultură, din cadrul USAMV Bucureşti, alături de Societatea Română a Horticultorilor.