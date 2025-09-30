Direcția de Sănătate Publică (DSP) Dolj a anunțat marți depistarea a șapte focare de hepatită virală acută de tip A în județ, însumând aproximativ 150 de cazuri confirmate și alți 300 de contacți.

Șase dintre focare sunt comunitare, localizate în Amărăștii de Sus, Coțofenii din Față, Coșoveni, Ghizdăvești, Craiova și Ocolna, iar unul este familial, tot în Craiova, anunță DSP Dolj.

Cele mai multe cazuri au fost raportate în municipiul Craiova, pe strada Râului – 55 de îmbolnăviri și 135 de contacți.

Alte focare importante: 27 de cazuri la Ocolna, 17 la Coțofenii din Față și 15 la Amărăștii de Sus. Ultimele debuturi au fost înregistrate între 8 august și 15 septembrie.

Măsuri epidemiologice și vaccinare

DSP Dolj a dispus efectuarea anchetelor epidemiologice, direcționarea cazurilor suspecte către Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „V. Babeș” Craiova și intensificarea dezinfecțiilor în zonele afectate. Pentru aceste acțiuni, au fost distribuite 1.600 de tablete de cloramină către medicii de familie.

Instituția a achiziționat și doze de vaccin hepatitic A – 165 pentru adulți și 270 pentru copii – din care au fost imunizați 132 de contacți (51 de adulți și 81 de copii). În paralel, mediatorii sanitari și asistenții comunitari au fost instruiți pentru a sprijini prevenirea transmiterii virusului, iar comunitățile vulnerabile au beneficiat de sesiuni de informare.

Recomandările medicilor pentru populație

Specialiștii atrag atenția asupra respectării măsurilor de igienă pentru limitarea răspândirii bolii:

spălarea frecventă a mâinilor cu apă și săpun;

folosirea dezinfectanților de mâini;

spălarea temeinică a fructelor și legumelor;

consumul de apă potabilă din surse sigure sau apă fiartă și răcită;

prepararea termică a alimentelor și păstrarea lor la temperaturi corespunzătoare;

vaccinarea contacților cazurilor confirmate;

dezinfectarea suprafețelor și obiectelor casnice cu substanțe clorigene.

Autoritățile sanitare subliniază că menținerea igienei și vaccinarea sunt principalele măsuri prin care focarele pot fi ținute sub control.

