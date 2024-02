Judecătorul Cătălin Gabriel Bunea, de la Tribunalul București, a golit de conținut întregul dosar care îi fusese “fabricat” omului de afaceri Alexander Adamescu pentru a-l trimite în judecată, anunță un articol publicat pe site-ul “Lumea Justiției”.

Pe baza unui dosar care fusese întocmit de procurorul DNA George Matei, Alexander Adamescu a fost trimis în judecată iar pe parcursul cercetărilor a efectuat șapte ani de arest, dintre care cinci fără măcar să fi fost trimis în judecată. Însă la data de 29 februarie 2024, judecătorul Cătălin Gabriel Bunea a confirmat existenta problemelor reclamate de apărătorii lui Adamescu – avocatii Florin Cojocaru, Radu Chirita si Florin Mircea – și a anulat practic tot dosarul întocmit de procurorul George Adrian Matei.

Articolul prezentat de “Lumea Justiției” subliniază următoarele:

“Prin incheierea dispusa in procedura de camera preliminara, judecatorul Bunea a constatat urmatoarele:

– nulitatea absoluta a procesului-verbal de sesizare din oficiu din data de 18.11.2013;

– nulitatea absoluta derivata a ordonantei din data de 04.02.2014 prin care s-a dispus inceperea urmaririi penale in rem in cauza,

– nulitatea absoluta derivata a ordonantei din 13.05.2014 prin care s-a dispus extinderea urmaririi penale in rem;

– nulitatea absoluta derivata a ordonantei din data de 19.04.2014 prin care s-a dispus efectuarea in continuare a urmaririi penale fata de Adamescu Bogdan Alexander;

– nulitatea absoluta derivata a procesului-verbal din 21.05.2014 de indreptare a erorii materiale;

– nulitatea absoluta derivata a ordonantei din data de 04.06.2014 prin care s-a dispus schimbarea incadrarii juridice a faptelor;

– nulitatea absoluta derivata a ordonantei din data de 21.03.2016 prin care s-a dispus schimbarea incadrarii juridice a faptelor;

– nulitatea absoluta derivata a ordonantei din data de 22.03.2016 prin care s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de Adamescu Bogdan Alexander;

– nulitatea absoluta derivata a ordonantei din data de 06.07.2020 prin care s-a dispus schimbarea incadrarii juridice a faptelor;

– nulitatea absoluta derivata a rechizitoriului din data de 15.06.2021 prin care s-a dispus trimiterea in judecata a lui Alexander Adamescu“

Un comunicat al DNA, din 15 iunie 2021, anunțase trimiterea in judecata a lui Alexander Adamescu. Comunicatul DNA din iunie 2021 anunța următoarele:

“Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a coruptiei au dispus trimiterea in judecata a unui inculpat om de afaceri (aflat in procedura de extradare in baza unui mandat european de arestare) pentru savarsirea a doua infractiuni de dare de mita.

Mandatul european de arestare a fost emis anterior, dupa ce procurorii au facut numeroase demersuri pentru a asigura prezenta inculpatului in fata organelor judiciare, insa acesta a urmarit tergiversarea cercetarilor si in final sustragerea de la urmarirea penala. in baza acestui mandat, inculpatul a fost retinut de autoritatile britanice la data de 13.06.2016, dar nici pana in prezent nu a fost predat catre Romania”

Însă la data de 29 februarie 2024, judecătorul Cătălin Gabriel Bunea a decis “excluderea tuturor probelor administrate în cauza în ceea ce-l privește pe inculpatul Adamescu Bogdan Alexander”. În final, stabilind neregularitatea rechizitoriului, judecătorul Bunea a dispus restituirea la DNA a dosarului care îl acuza pe Alexander Adamescu.

“Este o solutie rara, poate fara precedent, Tribunalul Bucuresti golind de continut intregul dosar fabricat lui Alexander Adamescu. O solutie care, daca va fi mentinuta de Curtea de Apel Bucuresti, va determina DNA sa renunte la acest caz (venit de pe vremea Laurei Kovesi), caci nu va exista nicio proba cu care sa poata sustine acuzatiile.

Rămâne însă următoarea situație: Alexander Adamescu a facut circa sapte ani de arest (preventiv si la domiciliu) intr-un dosar lucrat cu acte nelegale. Cine răspunde?”, se întreabă jurnaliștii de la “Lumea Justiției”.

