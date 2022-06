Trebuie evitată încurajarea automedicației, avertizează un mare producător de medicamente, compania Zentiva România.

Mesajul transmis de această companie intervine după ce o serie de articole de presă, apărute pe internet, au publicat recomandări privind utilizarea unor medicamente. Recomandările se refereau la medicamente pentru combaterea febrei sau a durerii.

Unele medicamente recomandate pe internet au însă nevoie, pentru fi eliberate de farmacii, de prescripție medicală, nefiind suficientă doar dorința pacientului de a obține aceste medicamente.

„Febra, ca si durerea, este un simptom si de aceea, pentru un diagnostic si tratament corect trebuie, intotdeauna trebuie sa apelam la un medic. De asemenea consideram ca, in spatiul public trebuie evitata recomandarea de medicamente care se elibereaza pe baza de prescriptie medicala (precum metamizolul) si trebuie evitata mentionarea denumirilor comerciale, tocmai pentru a se evita automedicatia, o problema actuala in tara noastră”, precizează compania Zentiva.

Ca producator de metamizol, această companie precizează că, pentru metamizol, sunt autorizate de ANMDMR si există pe piață forme care pot fi utilizate la copii, de exemplu picături orale. Acestea pot avea mai multe indicații terapeutice. De exemplu, acest produs poate fi prescris de medic pentru durere severă acută, post-traumatică sau post-operatorie, pentru colici, pentru dureri de origine tumorală, pentru alte dureri severe, acute sau cronice, daca alte mijloace terapeutice nu sunt indicate, sau pentru febră mare, care nu raspunde la alte mijloace terapeutice.

„Metamizol este un medicament care se elibereaza doar pe baza de prescriptie medicala si trebuie administrat intotdeauna in dozele si urmand modul de administrare indicate de medicul prescriptor”, subliniază compania Zentiva. „Considerăm că toate informatiile publice despre medicamente trebuie sa fie corect si responsabil fundamentate pentru a evita eventuale prejudicii aduse pacientilor, medicilor, producatorilor de medicamente si, in extenso, sistemului de sanatate”, subliniază compania farmaceutică.

