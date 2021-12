Protocolul elvetian de profilaxie dentara GBT (Guided Biofilm Theraphy) – mai mult decat un detartaj si airflow

Protocolul Guided Biofilm Theraphy (GBT) este o procedură de mare succes în profilaxia dentară. Tehnologia elvețiană de ultimă generație îndepărtează biofilmul dentar în proportie de 100% intr-un mod cât mai confortabil pentru pacient.

Prin intermediul procedurii de igienizare Guided Biofilm Theraphy – GBT (Terapia Ghidata a Biofimului) dezvoltat de catre prestigioasa companie elvetiana EMS, pacientul are acces la mai multe protocoale de tratament, personalizate, rezultând o curățare profundă și eficientă a structurilor dentare si parodontale. Dintre principalele avantaje ale terapiei Guided Biofilm Theraphy este faptul că poate elimina complet durerea și disconfortul pacientului, atât în timpul cât și după finalizarea tratamentului.

Protocolul de igienizare Guided Biofilm Therapy se bazează pe evidențierea biofilmului dentar (plăcii bacteriene) si a tartrului, cu ajutorul unui revelator, ce permite observarea depunerilor pe suprafațele dentare, deasupra liniei gingivale și subgingival. În acest fel, medicul stomatolog poate realiza constientizarea pacientul cu privire la zonele in care igiena nu se realizeaza in mod corespunzator, recomandandu-i o tehnica de periaj personalizata si putand mai apoi sa îndepărteze ghidat biofilmul dentar si tartrul fără afectarea țesuturilor dento-parodontale. În plus, „GBT este o tehnologie minim invazivă care poate fi utilizată cu succes pentru pacienții cu afecțiuni parodontale, care au lucrări protetice (coroane, fațete dentare) sau pentru cei cu aparat dentar și chiar implant.” declară Dr. Dragoș Popescu, medic stomatolog in cadrul DentalMed Luxury Dental Clinic, specializat în tratamentul parodontozei.

Protocolul elvetian de igienizare dentara Guided Biofilm Therapy are la baza diagnosticului individual al fiecărui pacient și evaluarea riscurilor, fapt care conduce la obținerea de rezultate optime, într-un mod minim invaziv. „Guided Biofilm Therapy – GBT reprezintă cel mai performant concept de igienizare dentară dezvoltat până acum în lume si are ca scop pastrarea sanatatii orale a pacientului si oferirea unei stari de bine acestuia”, declara dr. Valentin Paciurea, medic stomatolog in cadrul echipei DentalMed si Trainer certificat EMS in Guided Biofilm Theraphy”

Avantajele protocolului elvetian GBT (Terapia Ghidata a Biofimului), în comparație cu metodele clasice de igienizare profesională

În funcție de nevoile pacientului, în realizarea procedurii de igienizare GBT (Terapia Ghidata a Biofimului) se utilizează în combinație trei tipuri de tehnologii: AIRFLOW®, PERIOFLOW® și PIEZON® PS No Pain.

Înainte de începerea protocolului de igienizare, se realizeaza colorarea biofilmul fiecărui pacient, prin aplicarea unei soluții revelatoare. Terapia GBT (Terapia Ghidata a Biofimului) urmărește să îndepărteze placa bacteriană în proporție de 100%.

Pulberea AIRFLOW ® Plus îndepărtează în mod confortabil și eficient placa bacteriană, petele și tartrul incipient supra și subgingival, reducând necesitatea utilizării instrumentarului manual sau acționat electric. Nu mai sunt necesare cupele din cauciuc, periile și pasta.

AIRFLOW® îndepartează în modul cel mai confortabil și eficient placa bacteriană, petele și tartrul incipient supra si subgingival, cu ajutorul unui jet de publere pe bază de Erytrihol, proiectat cu o viteză de pana la 400 km/h. Acesta poate fi folosit și la curățarea mucoasei și limbii, daca acest lucru este necesar.

PERIOFLOW® reprezintă etapa de îndepărtare a plăcii bacteriene din pungile parodontale mai adanci de 3 mm și este eficient în curățarea interradiculară și a dinților cu furcații expuse.

PIEZON® PS No Pain se intervine la final, pentru curățarea tartrului dur restant, inclusiv în jurul implanturilor, aparatelor dentare sau a lucrărilor protetice.

Spre deosebire de metodele clasice de igienizare dentara, ce utilizează instrumente metalice si cupe din cauciuc, terapia GBT (Terapia Ghidata a Biofimului) utilizează o pulbere non-abrazivă care nu zgârie dintele sau lucrarea protetică, ci are o acțiune de curățate blândă și eficientă.

Alte avantaje ale protocolului elvetian de igienizare dentara GBT (Terapia Ghidata a Biofimului) față de igienizarea profesională clasică:.

Este minim invaziv, reduce nevoia utilizarii detartrajului mecanic sau cu ultrasunete. Detartrajul realizat cu AIRFLOW® Prophylaxis Master by EMS Switzerland este superior ca eficienta oricarui alt aparat de detartraj. Medicii stomatologi care au utilizat acest dispozitiv pentru realizarea detartrajului au simtit ca nu ar mai putea folosi un alt aparat de detartraj. „Este o experienta care creeaza “adictie” – dependenta de rezultatele net superioare fata de tehnicile clasice de detartraj in termeni de eficienta si rapiditate.” declară dr. Alexandra Despa, medic dentist în cadrul clinicii stomatologice DentalMed Luxury Dental Clinic.

Este agreabilă și prietenoasă, fiind potrivită chiar și pentru pacienții cu dinți sensibili

Airflow-ul pătrunde subgingival și poate fi folosit și pe mucoase și limbă asigurând astfel o igienizare foarte profundă a cavității bucale

Se poate folosi și în cazul implanturilor, lucrărilor protetice și aparatului dentar

Este potrivit pentru prevenția cariilor și a afecțiunilor parodontale la copii și adolescenți

Apa folosită în timpul procedurii se poate încălzi la 25, 30, 35 și 40 de grade

Crește gradul de confort și încredere al pacientului în timpul intervenției

Procedura presupune evidențierea tartrului sau a plăcii bacteriene

GBT (Terapia Ghidata a Biofimului) este utilizat cu succes și în tratamentul periimplantitelor, mucozitelor sau boli parodontale avansate

Oferă predictibilitate în gestionarea plăcii bacteriene

Nu este nevoie de anestezie

Durata procedurii de igienizare dentara Guided Biofilm Therapy (GBT) durează aproximativ 30 minute, timp redus comparativ cu procedurile care sunt efectuate cu dispozitivele cu ultrasunete (detartraj).

Cui se adresează protocolul elvetian de profilaxie dentara GBT (Guided Biofilm Theraphy)?

Este recomandat pacienților care urmează să beneficieze de un plan de tratament estetic (fațete sau sau restaurări ceramice, zirconiu).

Potrivit pentru prevenția cariilor și a afecțiunilor parodontale la pacienții predispuși

Persoanelor care doresc să își trateze retracțiile gingivale, gingivita, parodontita, periimplantita și mucozita.

Pacienții care doresc și au nevoie sa întrețină riguros restaurările protetice

Copiilor și adolescenților. Tratarea unui copil cu un confort optim are o mare importanță în acceptarea de către acesta a viitoarelor vizite de control.

Persoanelor care își doresc dinți sănătoși. Pentru un diagnostic corect al cariilor, placa bacteriană, petele și tartrul trebuie să fie îndepărtate. Verificarea precisă a cariilor poate fi facută după aplicarea tratamentului GBT.

Persoanelor cu sensibilitate in timpul procedurilor de igienizare clasice, cum ar fi detartrajul cu ultrasunete.

Recomandări după protocolul elvetian de profilaxie dentara GBT (Guided Biofilm Theraphy)?

După tratament, dinții sunt curați, iar placa bacteriană acumulată este eliminată complet. Reconstrucția acesteia de către proteinele salivare necesită timp. Timp de o oră, dinții sunt lipsiți de orice protecție naturală împotriva colorării. Este recomandat să nu se consume în acest timp cafea, alcool sau tutun.

Guided Biofilm Therapy include instrucțiuni pentru Igienă Orală utilizând periuțele de dinți Philips Sonicare și Airfloss, plus educarea și motivarea pacientului pentru a menține dinții naturali și implanturile pentru o perioadă de timp cât mai lungă posibil. Procedura se încheie cu o evaluare post-tratament, iar dacă e cazul, dinții sunt protejați cu un tratament de fluorizare. Programarea următoarei ședințe de profilaxie va fi stabilită la îndemnul medicului stomatolog, în funcție de rezultatul examinării orale și a afecțiunilor identificate. De regulă, aceasta are loc la fiecare 6 luni, daca medicul stomatolog curant nu indica o frecventa mai mare. Recomandam realizarea acestui protocol elvetian de igienizare dentara in clinicile certificate EMS, pentru siguranta maxima si rezultate predictibile. DentalMed Luxury Dental Clinic este centru de excelenta GBT in ingrijirea orala preventiva.