Samsung lansează primul său smartphone pliabil, pe fondul intensificării competiției cu brandurile chineze

Samsung a prezentat oficial primul său telefon multi-pliabil, Galaxy Z TriFold, într-un moment în care piața globală a dispozitivelor „foldable” devine tot mai competitivă, mai ales datorită producătorilor chinezi care avansează rapid.

Galaxy Z TriFold va ajunge pe piața sud-coreeană pe 12 decembrie, urmând ca lansările internaționale să aibă loc în China, Taiwan, Singapore și Emiratele Arabe Unite. În Statele Unite, modelul este programat pentru primul trimestru al anului 2026.

Telefonul va fi disponibil într-o singură configurație – negru, 16 GB RAM și 512 GB stocare – la prețul de 3.594.000 woni sud-coreeni (aproximativ 2.449 dolari).

Noul TriFold folosește două balamale care permit deschiderea simultană a trei panouri, rezultând un ecran interior de 10 inci cu rezoluție 2160 x 1584. Dimensiunile îl plasează între o tabletă compactă și un smartphone pliabil clasic, fiind doar puțin mai mic decât un iPad de 11 inci.

Când este pliat, dispozitivul are o grosime de 12,9 mm, depășind Galaxy Z Fold6 (12,1 mm), dar fiind comparabil cu rivalii chinezi, inclusiv modelul trifold de generație a doua lansat recent de Huawei.

Samsung nu urmărește producția în masă pentru acest model, ci testarea tehnologiilor de rezistență, a designului balamalelor și a comportamentului software în utilizarea reală, afirmă Liz Lee, analist la Counterpoint Research. Compania încearcă astfel să își consolideze poziția înaintea așteptatei intrări Apple pe segmentul foldable în 2026.

Cele trei panouri pot rula trei aplicații afișate vertical în paralel, iar telefonul oferă și un mod desktop fără a necesita conectarea la un display extern.

Galaxy Z TriFold include și cea mai mare baterie instalată vreodată pe un foldable Samsung, compatibilă cu încărcare ultra-rapidă care ajunge la 50% în 30 de minute.

