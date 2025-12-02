7.2 C
București
marți, 2 decembrie 2025
caută...
AcasăȘtirile zileiSamsung lansează primul său smartphone pliabil, pe fondul intensificării competiției cu brandurile...

Samsung lansează primul său smartphone pliabil, pe fondul intensificării competiției cu brandurile chineze

Știrile zileiTech
Actualizat:
Alexandru Stancu
de Alexandru Stancu
tehnologia samsung
Foto - Arhivă

Samsung a prezentat oficial primul său telefon multi-pliabil, Galaxy Z TriFold, într-un moment în care piața globală a dispozitivelor „foldable” devine tot mai competitivă, mai ales datorită producătorilor chinezi care avansează rapid.

Galaxy Z TriFold va ajunge pe piața sud-coreeană pe 12 decembrie, urmând ca lansările internaționale să aibă loc în China, Taiwan, Singapore și Emiratele Arabe Unite. În Statele Unite, modelul este programat pentru primul trimestru al anului 2026.

Telefonul va fi disponibil într-o singură configurație – negru, 16 GB RAM și 512 GB stocare – la prețul de 3.594.000 woni sud-coreeni (aproximativ 2.449 dolari).

Noul TriFold folosește două balamale care permit deschiderea simultană a trei panouri, rezultând un ecran interior de 10 inci cu rezoluție 2160 x 1584. Dimensiunile îl plasează între o tabletă compactă și un smartphone pliabil clasic, fiind doar puțin mai mic decât un iPad de 11 inci.

Când este pliat, dispozitivul are o grosime de 12,9 mm, depășind Galaxy Z Fold6 (12,1 mm), dar fiind comparabil cu rivalii chinezi, inclusiv modelul trifold de generație a doua lansat recent de Huawei.

Samsung nu urmărește producția în masă pentru acest model, ci testarea tehnologiilor de rezistență, a designului balamalelor și a comportamentului software în utilizarea reală, afirmă Liz Lee, analist la Counterpoint Research. Compania încearcă astfel să își consolideze poziția înaintea așteptatei intrări Apple pe segmentul foldable în 2026.

CITEȘTE ȘI – OpenAI declară „cod roșu” pe fondul avansului Google în cursa pentru inteligența artificială

Cele trei panouri pot rula trei aplicații afișate vertical în paralel, iar telefonul oferă și un mod desktop fără a necesita conectarea la un display extern.

Galaxy Z TriFold include și cea mai mare baterie instalată vreodată pe un foldable Samsung, compatibilă cu încărcare ultra-rapidă care ajunge la 50% în 30 de minute.

Urmărește România Liberă pe Google NewsLinkedinTwitterFacebook și Youtube.

Alexandru Stancu
Alexandru Stancu
2017 este anul debutului meu în presă. Am trecut pe la ProTv și Aleph News, iar din vara lui 2021 am devenit editor web la România Liberă.
Cele mai citite

Indicatorii industriali PMI cresc în Europa Centrală și de Est, exceptând România

Economie internațional Narcis Rosioru - 0
Indicatorii PMI din industrie au înregistrat creșteri în noiembrie în toate economiile din Europa Centrală și de Est, cu o singură excepție: România.Potrivit unei...

Sute de mașini Porsche din Rusia, blocate din cauza unei defecțiuni a sistemului de securitate prin satelit

Internațional Alexandru Stancu - 0
Sute de mașini Porsche din Rusia au fost efectiv blocate după ce sistemul lor de securitate prin satelit, instalat din fabrică, a suferit o...

OpenAI declară „cod roșu” pe fondul avansului Google în cursa pentru inteligența artificială

Știrile zilei Alexandru Stancu - 0
Presiunea crește pentru OpenAI, pe măsură ce competiția în domeniul inteligenței artificiale devine tot mai acerbă. CEO-ul Sam Altman a declarat luni un „cod...
Ultima oră
Pe aceeași temă

România Liberă este membru al Reporters without Frontiers. Raportul nostru pe Transparency ca participanți ai Journalism Trust Initiative (JTI) poate fi accesat aici.

Abonează-te la ediția digitală a cotidianului România Liberă

Cumpără Ediția Digitală

Susține
România Liberă

Disponibil pentru toată lumea,
finanțat de cititori.

Donează

© 2024 România Liberă Media Group. Toate drepturile rezervate.