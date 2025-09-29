Samsung confirmă producția de ecrane pliabile pentru un gigant american, toate indiciile duc către Apple

Samsung Display a intrat oficial în cursa pentru viitorul telefoanelor pliabile de nouă generație. Președintele companiei, Lee Cheong, a confirmat într-o declarație făcută săptămâna trecută la Seul că divizia pregătește producția în masă de ecrane OLED pliabile pentru un „client nord-american de top”.

Deși Cheong nu a oferit numele companiei, toate indiciile arată că Apple este beneficiarul, alimentând zvonurile că gigantul din Cupertino se pregătește să lanseze primul său iPhone pliabil.

Lansare așteptată în 2026

Potrivit informațiilor vehiculate de presa sud-coreeană, noul iPhone pliabil ar putea fi prezentat în mai puțin de un an, alături de seria iPhone 18, programată pentru 2026. Modelul ar urma să vină cu:

ecran pliabil fără cută vizibilă , cu pliere spre interior,

, cu pliere spre interior, Touch ID integrat, înlocuind Face ID,

integrat, înlocuind Face ID, cipul A20 , de nouă generație,

, de nouă generație, două camere principale, pentru a menține un design mai subțire.

Rivalitate cu miză uriașă

Parteneriatul dintre Samsung Display și Apple ar marca o schimbare strategică importantă: doi dintre cei mai mari rivali din piața smartphone-urilor vor colabora pe un segment-cheie al tehnologiei viitorului. Samsung, pionier al telefoanelor pliabile prin seriile Galaxy Z Fold și Z Flip, își confirmă astfel poziția de furnizor esențial pentru tehnologia OLED avansată, chiar și pentru competitorul său direct.

