Sam Mendes pregătește o serie de patru filme despre The Beatles: distribuția a fost confirmată

Regizorul premiat cu Oscar, Sam Mendes, va aduce pe marile ecrane o poveste inedită despre The Beatles, printr-o serie de patru filme biografice, fiecare fiind spus din perspectiva unuia dintre membrii legendarei trupe.

Marți, Sony Pictures Entertainment a anunțat oficial actorii care îi vor interpreta pe faimoșii muzicieni, potrivit CNN.

Sam Mendes pregătește o serie de patru filme despre The Beatles

Harris Dickinson va intra în pielea lui John Lennon, Paul Mescal îl va interpreta pe Paul McCartney, Barry Keoghan va juca rolul lui Ringo Starr, iar Joseph Quinn va fi George Harrison. Cei patru actori sunt cunoscuți pentru performanțele lor în filme și seriale de succes – Dickinson a impresionat în „Babygirl” (2024), Mescal joacă în așteptatul „Gladiator II”, Keoghan a fost aclamat pentru rolul său din „The Banshees of Inisherin” (2022), iar Quinn a devenit celebru datorită serialului „Stranger Things.”

CITEȘTE ȘI – Legendarul toboșar al trupei The Beatles nu a mâncat niciodată pizza

Sam Mendes a discutat despre acest proiect ambițios la evenimentul CinemaCon din Las Vegas, declarând că, deși The Beatles sunt una dintre cele mai cunoscute formații din toate timpurile, există încă multe aspecte neexplorate din povestea lor.

Filmele vor fi lansate în cinematografe în aprilie 2028, într-un format unic, pe care directorul executiv Sony, Tom Rothman, l-a descris drept „prima experiență cinematografică bingeable.” Mendes a subliniat importanța unor astfel de evenimente cinematografice grandioase pentru a readuce publicul în sălile de cinema.

Sony Pictures a anunțat încă din 2024 că fiecare film va spune povestea The Beatles din punctul de vedere al unui membru al trupei, iar împreună vor forma un portret complex al uneia dintre cele mai influente formații din istorie. Mendes va avea acces complet la arhivele formației, inclusiv la muzica și relatările biografice ale membrilor.

The Beatles și-au început cariera în anii ’50, când Paul McCartney și John Lennon au pus bazele formației The Quarrymen. Ulterior, George Harrison și Ringo Starr s-au alăturat trupei, iar în anii ’60, sub numele consacrat, au lansat primul lor single, „Love Me Do.” În 1964, „Beatlemania” a atins apogeul odată cu apariția lor legendară în emisiunea „Ed Sullivan Show” din SUA, consolidându-le statutul de fenomen mondial.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!