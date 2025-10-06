OpenAI, compania din spatele ChatGPT, lucrează împreună cu celebrul designer Jony Ive, fostul arhitect de design al Apple, la un dispozitiv AI portabil de nouă generație – însă proiectul întâmpină dificultăți tehnice și etice serioase înainte de lansare, notează The Verge.

Sam Altman și Jony Ive pregătesc un dispozitiv AI revoluționar

Potrivit unui raport publicat de Financial Times, noul gadget – descris ca fiind „aproximativ de dimensiunea unui smartphone” – nu va avea ecran și va interacționa cu utilizatorul prin microfon, difuzoare și camere, posibil chiar mai multe camere. Dispozitivul ar urma să fie purtat sau așezat pe o suprafață, ca un „asistent AI mereu prezent”, capabil să comunice natural și empatic.

Însă cea mai mare provocare pentru echipa OpenAI–Ive nu ține de hardware, ci de personalitatea dispozitivului. Conform surselor citate de FT, specialiștii încearcă să determine „cât de des ar trebui să vorbească” dispozitivul și ce ton și caracter ar trebui să adopte, fără ca acesta să devină intruziv sau… prea uman.

Dispozitivul este conceput pentru a fi „accesibil, dar nu invaziv”, spun sursele din interiorul OpenAI. Ideea este de a crea o experiență similară cu cea oferită de Siri, asistentul vocal de la Apple – însă „mai naturală, mai inteligentă și mai empatică”.

CITEȘTE ȘI – Renault anunță că datele clienților din Marea Britanie au fost furate într-un atac cibernetic

Spre deosebire de Echo, asistentul Alexa de la Amazon, noul gadget ar urma să adopte o abordare „mereu activă”, colectând date și reacționând în mod continuu la mediul utilizatorului, nu doar atunci când primește comenzi vocale directe.

Această funcționalitate ridică însă probleme de confidențialitate. Un dispozitiv care „ascultă permanent” ar trebui să gestioneze în mod sigur datele colectate, pentru a evita controversele similare celor din jurul marilor platforme de asistenți digitali.

Pe lângă dilemele legate de etică și design, OpenAI se confruntă și cu o problemă pragmatică: lipsa resurselor de calcul.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.