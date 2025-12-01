6.6 C
București
marți, 2 decembrie 2025
caută...
AcasăSportFotbalSalariu uriaș pentru Andre Duarte la FCSB! Portughezul intră direct în topul...

Salariu uriaș pentru Andre Duarte la FCSB! Portughezul intră direct în topul celor mai bine plătiți jucători ai campioanei

FotbalȘtirile zilei
Actualizat:
Dragos Soneriu
de Dragos Soneriu
fc universitatea cluj v fc u craiova 1948 romania superliga1
Andre Duarte (L) and Ze Gomes (R) in action during Romania Superliga1: FC Universitatea ''U'' Cluj vs FC U Craiova 1948, disputed in Medias, 08 April 2023 (Photo by Flaviu Buboi/NurPhoto via Getty Images)

Fundașul revine în Liga 1 și semnează un contract de 20.000 de euro pe lună

Andre Duarte (28 de ani) a revenit în România și urmează să semneze oficial cu FCSB, campioana în exercițiu a Superligii. Fundașul portughez, liber de contract după despărțirea de Ujpest, a negociat un salariu consistent, care îl plasează printre cei mai bine plătiți jucători din lotul lui Elias Charalambous.

Potrivit informațiilor GSP.ro, Duarte va câștiga 20.000 de euro pe lună, la care se adaugă bonusuri de performanță. Contractul urmează să fie semnat în orele următoare, după ce fotbalistul a aterizat luni dimineață, de Ziua Națională a României, la București.

„Mă bucur că am revenit în România. Îmi place țara. Am mai urmărit câteva partide din fotbalul românesc în ultima perioadă. Interesul lui FCSB? Sunt doar fericit că mă aflu aici”, a declarat Andre Duarte, la sosirea pe aeroport.

În topul celor mai bine plătiți jucători ai FCSB

Cu 20.000 € lunar, portughezul se alătură „lotului de elită” al FCSB, format din Vlad Chiricheș, Radunovic, Șut și Dennis Politic, toți cu același nivel salarial.

Cel mai bine plătit fotbalist al roș-albaștrilor rămâne Florin Tănase, care câștigă 30.000 € net pe lună, urmat de Olaru, Bîrligea, Alibec și Thiam, cu aproximativ 25.000 € lunar.

Un fundaș cu experiență în Superligă

Andre Duarte revine în România după doi ani, timp în care a jucat la FCU Craiova (2022–2023), unde a bifat 41 de meciuri și a fost integralist. În sezonul actual, el a evoluat în 10 partide pentru Ujpest, însă s-a despărțit de formația maghiară în urma unui conflict cu conducerea.

„Duarte era unul dintre cei mai buni fundași centrali din România. Are viteză, talie și provine dintr-un fotbal bazat pe posesie. E un jucător foarte bun, care are calități pentru FCSB”, a spus Marius Croitoru, fostul său antrenor la FCU Craiova.

În cariera sa, portughezul a mai jucat la Sacavenense, Alverca, Praiense, Estrela Amadora, Reggiana și Osijek.

Evaluat la 1 milion de euro de Transfermarkt, Duarte vine să întărească defensiva campioanei, unde îi va concura pe Ngezana, Dawa, Graovac, Mihai Popescu și Dăncuș pentru un loc de titular.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!

Dragos Soneriu
Dragos Soneriu
Dragoș are o vastă experiență în domeniul jurnalismului sportiv și al comentariilor sportive, activând pe principalele canale de televiziune din România. În prezent, este comentator sportiv la Antena 1 pentru competiții importante de fotbal, tenis, înot și polo. Anterior, între februarie 2021 și septembrie 2022, a fost redactor pentru Sport.ro, contribuind la scrierea știrilor și administrarea paginilor de social media ale site-ului.
Cele mai citite

Zelenski vrea o discuție cu Trump asupra punctelor divergente din planul de pace cu Rusia

Criza din Ucraina Catalin Serban - 0
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat luni că problema împărțirii teritoriilor disputate între Ucraina și Rusia este cea mai dificil de rezolvat în negocierile...

Lionel Messi, record istoric! A devenit cel mai bun pasator din toate timpurile, depășindu-l pe Puskas

Fotbal Dragos Soneriu - 0
Argentinianul a ajuns la 405 assisturi și e la 4 goluri de borna 900.La 38 de ani, Lionel Messi continuă să doboare recorduri și...

Marco Rubio pentru România: colaborarea strategică cu SUA – pilon pentru securitatea regională

Politică Dana Macsim - 0
Mesajul a fost transmis, oficial, de Ambasada Statelor Unite la BucureștiSecretarul de stat american Marco Rubio a transmis un mesaj de Ziua Națională a...
Ultima oră
Pe aceeași temă

România Liberă este membru al Reporters without Frontiers. Raportul nostru pe Transparency ca participanți ai Journalism Trust Initiative (JTI) poate fi accesat aici.

Abonează-te la ediția digitală a cotidianului România Liberă

Cumpără Ediția Digitală

Susține
România Liberă

Disponibil pentru toată lumea,
finanțat de cititori.

Donează

© 2024 România Liberă Media Group. Toate drepturile rezervate.