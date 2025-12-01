Salariu uriaș pentru Andre Duarte la FCSB! Portughezul intră direct în topul celor mai bine plătiți jucători ai campioanei

Fundașul revine în Liga 1 și semnează un contract de 20.000 de euro pe lună

Andre Duarte (28 de ani) a revenit în România și urmează să semneze oficial cu FCSB, campioana în exercițiu a Superligii. Fundașul portughez, liber de contract după despărțirea de Ujpest, a negociat un salariu consistent, care îl plasează printre cei mai bine plătiți jucători din lotul lui Elias Charalambous.

Potrivit informațiilor GSP.ro, Duarte va câștiga 20.000 de euro pe lună, la care se adaugă bonusuri de performanță. Contractul urmează să fie semnat în orele următoare, după ce fotbalistul a aterizat luni dimineață, de Ziua Națională a României, la București.

„Mă bucur că am revenit în România. Îmi place țara. Am mai urmărit câteva partide din fotbalul românesc în ultima perioadă. Interesul lui FCSB? Sunt doar fericit că mă aflu aici”, a declarat Andre Duarte, la sosirea pe aeroport.

În topul celor mai bine plătiți jucători ai FCSB

Cu 20.000 € lunar, portughezul se alătură „lotului de elită” al FCSB, format din Vlad Chiricheș, Radunovic, Șut și Dennis Politic, toți cu același nivel salarial.

Cel mai bine plătit fotbalist al roș-albaștrilor rămâne Florin Tănase, care câștigă 30.000 € net pe lună, urmat de Olaru, Bîrligea, Alibec și Thiam, cu aproximativ 25.000 € lunar.

Un fundaș cu experiență în Superligă

Andre Duarte revine în România după doi ani, timp în care a jucat la FCU Craiova (2022–2023), unde a bifat 41 de meciuri și a fost integralist. În sezonul actual, el a evoluat în 10 partide pentru Ujpest, însă s-a despărțit de formația maghiară în urma unui conflict cu conducerea.

„Duarte era unul dintre cei mai buni fundași centrali din România. Are viteză, talie și provine dintr-un fotbal bazat pe posesie. E un jucător foarte bun, care are calități pentru FCSB”, a spus Marius Croitoru, fostul său antrenor la FCU Craiova.

În cariera sa, portughezul a mai jucat la Sacavenense, Alverca, Praiense, Estrela Amadora, Reggiana și Osijek.

Evaluat la 1 milion de euro de Transfermarkt, Duarte vine să întărească defensiva campioanei, unde îi va concura pe Ngezana, Dawa, Graovac, Mihai Popescu și Dăncuș pentru un loc de titular.

