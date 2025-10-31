Premierul Ilie Bolojan a declarat că în numeroase companii de stat au fost semnate contracte de management pe mai mulți ani, fără criterii clare de performanță și cu beneficii exagerate pentru conducere.

Aceste contracte, spune Bolojan, sunt acum „greu de spart” și permit perpetuarea unor situații anormale de plată.

„Statul nu este neputincios, dar, prin tolerarea de către miniştri în ultimii ani, prin legi care au fost adoptate prost, prin proceduri care au debalansat lucrurile, într-o bună parte din companii, oamenii uzitând de legi, altfel normal gândite, şi-au făcut contracte de management pe câţiva ani de zile şi nepunându-li-se condiţii să facă performanţă, n-au niciun fel de motivaţie, niciun fel de forţare, iertaţi-mă, pentru a face performanţă şi atunci avem cazuri cum sunt la câteva companii”, a explicat premierul la Antena 1.

Romatsa, campioană la lefuri: salarii aproape duble în 2025

Unul dintre exemplele oferite de premier este Romatsa, companie de stat cu monopol în domeniul controlului traficului aerian.

„Gândiţi-vă că la Romatsa, care este o companie monopolistă în România, am văzut că anul acesta conducerea şi-a majorat salariile de la 72.000 de lei lunar la 142.000 de lei lunar brut, dar asta înseamnă, vă puteţi da seama, aproape 20.000 de euro salariu net, da”, a declarat Bolojan.

Premierul a subliniat că astfel de creșteri salariale sunt „total anormale”, chiar dacă sunt acoperite legal, și a cerut intervenția miniștrilor.

Caz similar la Administrația Canalelor Navigabile

Situații asemănătoare s-au înregistrat și la Administrația Canalelor Navigabile, aflată în subordinea Ministerului Transporturilor.

„La Ministerul Transporturilor avem o altă companie, mi s-a spus de la Finanţe, Administraţia Canalelor Navigabile, unde profitul a scăzut foarte mult, dar, din nou, salariile la directori s-au dublat. Ori, în condiţiile în care îţi scade profitul, îţi mai şi majorezi salariile?”, a spus premierul.

Bolojan a descris aceste contracte ca fiind „total debalansate” și greu de reziliat:

„Gândiţi-vă că este ca un contract comercial pe care l-aţi încheiat total greşit, în care cel cu care aţi încheiat contractul are doar drepturi şi dumneavoastră aveţi doar obligaţii.”

Bolojan cere miniștrilor să acționeze și respinge ideea remanierilor

Premierul a afirmat că a solicitat în ședința de Guvern măsuri pentru corectarea acestor dezechilibre și pentru renegocierea contractelor de management.

„În multe locuri, managerii au avut decenţa să rămână pe nişte salarii normale, chiar dacă n-au făcut mare performanţă. În alte locuri n-au avut această decenţă”, a spus el.

Totodată, Bolojan a precizat că problema nu se rezolvă prin remanieri, ci prin responsabilitate și acțiune concretă:

„Trebuie să-ţi asumi responsabilitatea ocupării acestui post, să-ţi faci treaba, pentru că, ştiţi, putem să schimbăm miniştrii o dată la 3-4 luni, o dată la jumătate de an, o dată la un an de zile, dar acest lucru s-a dovedit că nu rezolvă problemele. Ai nevoie de oameni serioşi pe post, ai nevoie de oameni care au o stabilitate pe post.”

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.