Sabrina Voinea, început fabulos la Mondiale! Gimnasta României e aproape sigură de două finale și vizează chiar trei

Sportiva de 18 ani a avut evoluții spectaculoase la bârnă și sol, fiind în proporție de 99% calificată în finalele celor două aparate.

Sabrina Voinea a început perfect Campionatele Mondiale de gimnastică artistică de la Jakarta. Considerată starul delegației României, sportiva de 18 ani și-a confirmat statutul printr-o serie de evoluții remarcabile, care o apropie de finalele la bârnă și sol și o mențin în cursa pentru o a treia finală, la sărituri.

România a mers la competiția mondială fără Ana Bărbosu, cvadruplă medaliată la Europenele de la Leipzig, însă prestațiile fetelor din lot au fost peste așteptări. Sabrina Voinea a deschis campania de la Jakarta cu un exercițiu „curat” la bârnă, aparat la care a cucerit argintul european în 2024. Evoluția sa a fost recompensată cu 13,833 puncte, cea mai mare notă din concurs până în acel moment, fapt care o plasează, practic, în finală.

Denisa Golgotă și Anamaria Mihăescu au concurat, de asemenea, la bârnă, însă fără a reuși să se apropie de nivelul impus de Voinea. Golgotă a primit 12,833 puncte (locul 15 provizoriu), iar Mihăescu 11,300 puncte (locul 51 provizoriu).

Voinea, cel mai bun exercițiu și la sol. România visează la medalii

În rotația a doua, gimnastele românce au evoluat la sol, iar Sabrina Voinea a oferit un nou moment de excepție. Sportiva noastră a primit 13,666 puncte, din nou cea mai mare notă de până acum în calificări. Denisa Golgotă a reușit un exercițiu solid, notat cu 13,333 puncte, poziționându-se provizoriu pe locul 5 și păstrând șanse de calificare în finala acestui aparat.

În a treia rotație, la sărituri, Sabrina Voinea a continuat să impresioneze. A fost notată cu 13,833 pentru prima săritură și 13,200 pentru cea de-a doua, obținând o medie de 13,516 puncte, locul 5 provizoriu înaintea ultimelor subdiviziuni. Acest rezultat o menține cu șanse reale și pentru finala de la sărituri. Golgotă și Mihăescu, cu câte o singură săritură (13,366 puncte fiecare), nu pot accede în finală, dar punctajele lor contează pentru individual compus.

În ultima rotație, fetele au concurat la paralele, însă aici România a arătat din nou punctul slab tradițional. Ella Oprea a fost cea mai bine clasată dintre românce, cu 12,900 puncte (locul 18 provizoriu), în timp ce Mihăescu (12,266) și Golgotă (10,300) au rămas mult în afara finalei. Totuși, acestea speră la o calificare la individual compus, unde primele 24 de sportive vor evolua în finala programată joi.

În acest moment, Denisa Golgotă ocupă locul 16 provizoriu, iar Mihăescu locul 21.

Sabrina Voinea este, așadar, aproape sigur calificată în finalele de la bârnă și sol, iar rezultatele obținute la sărituri o mențin în lupta pentru o a treia finală. Lipsa unor nume importante din gimnastica mondială, precum Rebecca Andrade, Alice D’Amato, Simone Biles sau Sunisa Lee, deschide perspective reale pentru o medalie de aur în delegația României.

România nu a mai cucerit o medalie la Campionatele Mondiale de 10 ani. Ultimele au fost obținute în 2015, la Glasgow, când Marian Drăgulescu a luat argint la sărituri, iar Larisa Iordache a câștigat bronz la individual compus.

