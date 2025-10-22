Sabrina Voinea, început de vis la Mondialele de la Jakarta! Românca e calificată în două finale și aproape sigură de o a treia

Sportiva de 18 ani a impresionat prin eleganță și siguranță la bârnă și sol, unde a obținut cele mai mari note din concurs.

Sabrina Voinea a început în forță Campionatele Mondiale de gimnastică artistică de la Jakarta, confirmându-și statutul de lider al delegației României. Sportiva de 18 ani a avut o prestație excelentă în calificări, reușind să se califice în două finale – la bârnă și sol – și fiind prima rezervă la sărituri, cu șanse reale de a prinde și această finală.

România a venit la Jakarta fără Ana Bărbosu, cvadruplă medaliată la Europenele de la Leipzig, dar celelalte gimnaste au avut evoluții solide. Sub tricolor au concurat Sabrina Voinea, Denisa Golgotă, Anamaria Mihăescu și Ella Oprea, care au reprezentat țara noastră în a șasea subdiviziune din totalul de zece.

Sabrina Voinea a debutat la bârnă, aparatul la care a cucerit argintul european în 2024, și a oferit un exercițiu impecabil, „curat” și plin de expresivitate. Evoluția sa a fost notată cu 13,833, al treilea cel mai bun punctaj din calificări și cea mai mare notă din concurs la momentul respectiv.

Voinea a dominat și la sol. România are două gimnaste în finală

După prestația excelentă la bârnă, Sabrina a continuat în același ritm și la sol, unde a prezentat un exercițiu plin de forță și eleganță, fiind recompensată cu 13,666, cea mai mare notă din calificări. Astfel, românca s-a calificat în a doua finală a sa de la aceste Mondiale.

Alături de ea, în finala de la sol s-a calificat și Denisa Golgotă, care a obținut 13,333 și ocupă locul 5 în clasamentul provizoriu. În schimb, Anamaria Mihăescu, cu 12,300, a ratat accederea între primele opt.

La sărituri, Sabrina Voinea a încheiat pe locul 5 provizoriu, cu o medie de 13,516 (13,833 și 13,200 pentru cele două încercări), fiind prima rezervă pentru finală. Cea mai mare notă la acest aparat a fost obținută de Angelina Melnikova, 14,499.

România, aproape sigură de trei finale la Jakarta

La paralele, Voinea nu a concurat, acesta fiind aparatul pe care nu-l include în programul său competițional. În schimb, Ella Oprea a obținut 12,900, ratând finala (locul 18 provizoriu), iar Golgotă (10,300) și Mihăescu (12,266) au avut evoluții modeste.

În ciuda dificultăților, România are motive serioase de optimism. Sabrina Voinea este calificată în două finale sigure, la bârnă și sol, și are șanse mari să evolueze și la sărituri. În plus, Denisa Golgotă și Anamaria Mihăescu sunt în cursa pentru finala de la individual compus, unde ocupă locurile 16 și 21 provizoriu, urmând ca lista finală să fie stabilită după ultimele patru subdiviziuni.

Absențele marilor nume ale gimnasticii mondiale – Simone Biles, Sunisa Lee, Rebecca Andrade și Alice D’Amato – deschid calea pentru o performanță istorică a româncei. Voinea visează la o medalie de aur, iar România ar putea reveni pe podiumul mondial după 10 ani, ultima reușită fiind la Glasgow 2015, când Marian Drăgulescu a luat argint la sărituri, iar Larisa Iordache a cucerit bronz la individual compus.

Finalele de la bârnă și sol vor avea loc sâmbătă, iar lupta pentru medalii se anunță deschisă. Până atunci, gimnasta din România și-a câștigat deja admirația specialiștilor pentru constanța și eleganța evoluțiilor sale.

