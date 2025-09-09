Sabalenka și Anisimova au surprins lumea tenisului! Mouratoglou explică de ce fetele au lovit mai tare decât băieții la US Open

Forehandul Arynei Sabalenka și backhandul Amandei Anisimova au depășit vitezele medii ale starurilor din ATP.

La US Open 2025, două jucătoare din circuitul feminin au atras atenția prin statistici ieșite din comun. Aryna Sabalenka, actualul număr 1 mondial, a înregistrat o viteză medie a forehandului de 129 km/h, mai mult decât orice jucător de la masculin. Amanda Anisimova, finalista competiției, a dominat la backhand, cu o viteză medie peste toți sportivii din ATP.

Sabalenka și-a depășit propriul record stabilit anul trecut, când trimisese cu dreapta o medie de 128 km/h. Nici Carlos Alcaraz (126 km/h), nici Jannik Sinner (126 km/h) și nici Novak Djokovic (122 km/h) nu au reușit să atingă nivelul ei.

Pe partea cealaltă, Amanda Anisimova a demonstrat că backhandul său este mai exploziv decât al rivalilor din circuitul masculin, o performanță ce a generat multe discuții în lumea tenisului.

Mouratoglou: „Nu este o surpriză pentru mine”

Patrick Mouratoglou, antrenor de renume în tenisul mondial, a explicat de ce astfel de statistici nu ar trebui să fie privite ca un miracol, ci ca o consecință firească a diferențelor dintre circuite.

**„Nu este o surpriză pentru mine. Aceasta este una dintre principalele diferențe dintre tenisul feminin și cel masculin: bărbații lovesc mingea la o înălțime mai mare, deci le e mai greu să genereze forţă. Tenisul lor este mai lent, din cauza modului cum vine mingea de la adversari. Ei pun foarte mult top spin în lovituri, de aici aceste diferenţe. Dacă ești femeie și joci tenis, are sens să joci rapid, să lovești mingea cât mai tare posibil. Dar asta înseamnă că imprimi mai puţină rotație mingii. Evident, nu toate jucătoarele au un asemenea joc – Coco Gauff, de exemplu, nu pune multă forţă în lovituri – dar cele mai multe procedează aşa. Pe de altă parte, dacă un bărbat ar face la fel, ar pune toată forţa avută în lovitură, adversarul său va folosi totul în avantajul său, folosindu-se de acea viteză pe care tu ai creat-o”, a explicat Mouratoglou.

Aceste date statistice revin în atenție și vechea întrebare privind diferențele de nivel dintre cele două circuite. În istoria recentă s-a spus frecvent că o jucătoare de top nu ar putea câștiga în fața unui jucător din ATP, indiferent de poziția sa. Totuși, cifrele obținute de Sabalenka și Anisimova sugerează că decalajul de forță s-a redus considerabil.

O primă oportunitate de a testa aceste diferențe va fi în ianuarie, la meciul demonstrativ supranumit „Bătălia Sexelor”, ce îi va aduce față în față pe Aryna Sabalenka și Nick Kyrgios. Fostul finalist de la Wimbledon a declarat că se așteaptă să câștige cu 6-2, în timp ce Sabalenka a spus că are încredere că poate obține victoria. Deocamdată nu sunt cunoscute detalii despre formatul jocului, dar duelul promite să fie unul intens urmărit.

