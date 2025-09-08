Sabalenka, aproape sigură de locul 1 mondial la final de an! Jaqueline Cristian, la cea mai bună clasare din carieră

US Open a adus schimbări importante în ierarhia WTA, cu salturi spectaculoase pentru mai multe jucătoare.

Aryna Sabalenka a confirmat statutul de lider mondial, câștigând al patrulea titlu de Grand Slam al carierei la US Open. Bielorusa a devenit prima jucătoare de la Serena Williams care reușește să își apere trofeul la New York și are acum un avans de 3.292 de puncte față de Iga Swiatek, un ecart considerat practic imposibil de recuperat până la finalul anului.

De 54 de săptămâni pe prima poziție a clasamentului WTA, Sabalenka e aproape sigură că va încheia și 2025 pe locul 1. În plus, victoria de la Flushing Meadows a însemnat și o reconfirmare a forței sale mentale, după eșecurile dramatice suferite în finalele de la Australian Open și Roland Garros și în semifinalele de la Wimbledon.

Finalista de la US Open, Amanda Anisimova, a urcat spectaculos până pe locul 4 WTA, cea mai bună poziție a carierei sale. Americanca a avut un sezon impresionant, cu două finale de Grand Slam, după ce la începutul anului nici măcar nu figura printre capii de serie la Australian Open.

Jaqueline Cristian, intrare în Top 50 WTA

România are motive de bucurie după US Open. Jaqueline Cristian a obținut 120 de puncte pentru turul 3 la New York, unde i-a dat o replică solidă viitoarei finaliste, Amanda Anisimova. Astfel, sportiva de 26 de ani va urca luni pe locul 43 WTA, cea mai bună clasare a carierei.

Pentru Cristian, obiectivul declarat la începutul anului a fost o intrare în Top 30, iar progresul constant o aduce tot mai aproape de această țintă.

Sorana Cîrstea va fi și ea în ascensiune, urmând să urce pe locul 66 mondial, în timp ce Gabriela Ruse rămâne singura altă româncă din Top 100.

Alte salturi importante în clasament

Naomi Osaka a revenit puternic în circuit și a urcat pe locul 14 mondial, după un progres de zece poziții. Marketa Vondrousova a sărit 24 de locuri, până pe 36, iar Barbora Krejcikova, dublă campioană de Grand Slam, a avansat 22 de poziții, ajungând pe locul 40.

Clasamentul WTA după US Open:

Aryna Sabalenka – 11.225 puncte Iga Swiatek – 7.933 Coco Gauff – 7.874 Amanda Anisimova – 5.159 Mirra Andreeva – 4.793 Madison Keys – 4.579 Jessica Pegula – 4.383 Jasmine Paolini – 4.006 Qinwen Zheng – 4.003 Elena Rybakina – 3.833

Lupta pentru Turneul Campioanelor

Sabalenka și Swiatek și-au asigurat deja prezența la WTA Finals, programat la Riyadh. Coco Gauff, Amanda Anisimova, Madison Keys, Jessica Pegula și Mirra Andreeva sunt în lupta directă pentru calificare, în timp ce ultima poziție va fi disputată de Elena Rybakina, Jasmine Paolini și Ekaterina Alexandrova.

Clasamentul WTA Race după US Open:

Aryna Sabalenka – 9.610 puncte Iga Swiatek – 7.533 Coco Gauff – 5.184 Amanda Anisimova – 4.908 Madison Keys – 4.450 Jessica Pegula – 4.209 Mirra Andreeva – 4.189 Elena Rybakina – 3.751

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!