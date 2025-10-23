S-a „rupt” Isak! Coșmarul continuă pentru cel mai scump jucător din istoria lui Liverpool

Arne Slot a confirmat accidentarea gravă a suedezului după victoria cu Frankfurt, scor 5-1, din Liga Campionilor.

Liverpool a obținut o victorie categorică în Germania, 5-1 cu Eintracht Frankfurt, însă bucuria succesului a fost umbrită de accidentarea lui Alexander Isak, cel mai scump transfer din istoria clubului.

Atacantul suedez, adus în această vară de la Newcastle pentru 145 de milioane de euro, a fost schimbat la pauză după ce a acuzat dureri la nivelul zonei inghinale. Accidentarea vine într-un moment dificil pentru nordic, care încă nu a reușit să înscrie pentru „cormorani” în cele 8 partide disputate în toate competițiile.

Antrenorul Arne Slot a confirmat că Isak va fi indisponibil o perioadă, însă speră ca problema să nu fie una gravă.

„Alexander Isak a trebuit să fie înlocuit din cauza unui disconfort pe care l-a simțit la nivelul zonei inghinale. Să sperăm că nu e prea rău. E un echilibru atât de greu de găsit cu un jucător care a lipsit trei luni”, a explicat tehnicianul olandez la finalul partidei.

Isak, care a forțat plecarea de la Newcastle în vară, a ratat mare parte din perioada de pregătire, iar lipsa antrenamentelor își face simțită prezența acum. Transferul său rămâne al patrulea cel mai costisitor din istoria fotbalului mondial, dar debutul sub așteptări și noile probleme medicale amplifică presiunea asupra sa.

Frimpong, o altă pierdere importantă pentru Liverpool

Pe lângă Isak, Liverpool a primit o nouă veste proastă: Jeremie Frimpong s-a accidentat și el în prima repriză a meciului cu Frankfurt. Fundașul olandez, transferat în vară de la Leverkusen, va lipsi „câteva săptămâni”, potrivit antrenorului.

„Mă aștept ca Frimpong să fie indisponibil câteva săptămâni din cauza acestei noi accidentări”, a spus Arne Slot.

În absența lui Frimpong, tânărul Conor Bradley va acoperi flancul drept al apărării în următoarele meciuri.

Record european pentru Curtis Jones, Van Dijk „omul meciului”

Deși accidentările au umbrit seara, Liverpool a stabilit și un record în Liga Campionilor: Curtis Jones a reușit 122 de pase complete din 127 încercate, având un procentaj de 96%. Mijlocașul englez i-a depășit pe Vitinha și Joshua Kimmich, singurii care mai atinseseră pragul de 125 de pase într-un meci de UCL.

Trofeul de „omul meciului” acordat de UEFA a mers la Virgil van Dijk, autor al unui gol și al unei evoluții excelente în defensivă.

Liverpool se pregătește acum de deplasarea cu Brentford, în campionat, iar în Champions League urmează confruntarea de pe Anfield cu Real Madrid, în runda a patra a fazei grupelor.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!