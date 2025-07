S-a încheiat o eră! Luka Modrić a jucat ultimul meci pentru Real Madrid

Croatul a transmis un mesaj emoționant după despărțirea de clubul vieții sale.

Luka Modrić a pus punct unei cariere legendare la Real Madrid, după 13 ani în care a scris istorie pe „Santiago Bernabéu”. Ultimul meci în tricoul blanco a fost înfrângerea dură cu Paris Saint-Germain, 0-4, în semifinalele Campionatului Mondial al Cluburilor. Deși finalul nu a fost cel visat, mijlocașul croat de 38 de ani a lăsat în urmă o moștenire de neegalat.

Modrić a transmis un mesaj profund și plin de recunoștință, în care a rememorat momentele esențiale ale carierei sale la Real Madrid și a vorbit despre legătura specială cu președintele Florentino Perez, cu colegii și cu fanii madrileni.

„Real Madrid mi-a oferit totul în fotbal”

„Președintele a fost foarte important pentru mine, în primul rând pentru că m-a adus aici. Din acel moment, mi-a arătat mereu o afecțiune specială și s-a purtat foarte bine cu mine. Acum pot spune: s-a purtat cu mine într-un mod diferit. Și cred că a demonstrat-o la ultimul meu meci, pentru că nu l-am văzut niciodată plângând”, a spus Modrić, vizibil emoționat.

„Se încheie o perioadă de neuitat, glorioasă și victorioasă. Tot ceea ce am trăit aici mă face și mai fericit. Să-mi amintesc tot ce am realizat aici mă bucură enorm, chiar dacă sunt la finalul acestei etape. La Real Madrid am crescut ca jucător și ca persoană”, a mai transmis croatul.

„Real Madrid mi-a oferit totul în fotbal și de aceea voi fi recunoscător până la sfârșitul vieții. Voi fi mereu madridista”, a fost declarația care a atins cele mai sensibile corzi ale fanilor.

„La Decima” – momentul definitoriu al carierei

Întrebat care a fost cel mai frumos moment din cariera sa la Real Madrid, Luka Modrić nu a stat pe gânduri. „Atunci a început totul. A început dominația din ultimii 12 sau 13 ani, care a fost incredibilă. Am câștigat șase Ligi ale Campionilor în 10 ani. Întotdeauna îmi amintesc de «La Decima», pentru că a fost impresionant și modul în care am câștigat-o. Acel meci demonstrează perfect ce este Real Madrid”, a declarat el, referindu-se la finala câștigată cu 4-1 în fața lui Atletico Madrid, în 2014.

Luka Modrić a strâns 597 de meciuri în tricoul alb și a devenit unul dintre cei mai iubiți și respectați jucători din istoria clubului. Următorul său capitol se va scrie la AC Milan, acolo unde va încerca să încheie cariera la cel mai înalt nivel.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!