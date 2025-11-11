S-a decis! Novak Djokovic își va încheia cariera la Jocurile Olimpice din 2028

Legendarul tenismen sârb a confirmat că Los Angeles va fi locul retragerii sale din sportul profesionist.

Novak Djokovic (38 de ani), actualul număr 4 mondial și deținător a 24 de titluri de Grand Slam, a făcut în sfârșit anunțul pe care fanii tenisului îl așteptau de ani de zile: își va încheia cariera la Jocurile Olimpice din 2028, la Los Angeles.

Sârbul a făcut dezvăluirea după ce a câștigat sâmbătă titlul cu numărul 101 din carieră, impunându-se în finala turneului ATP 250 de la Atena, în fața italianului Lorenzo Musetti. Victoria de la Atena a fost un nou moment istoric pentru Djokovic, însă mesajul transmis ulterior a avut o greutate mult mai mare: sfârșitul carierei sale se conturează clar, cu un ultim capitol programat peste trei ani.

„Vreau să-mi închei cariera la Jocurile Olimpice din 2028, ținând steagul Serbiei”, a declarat Djokovic, conform sport.aktuality.sk.

Campionul sârb a mai afirmat în trecut că și-a pierdut interesul pentru clasamentul ATP, concentrându-se doar pe turneele de Grand Slam și pe competițiile internaționale. Pentru el, visul olimpic rămâne cea mai mare motivație rămasă.

„Oamenii vor să mă opresc, dar asta nu se va întâmpla prea curând”

Deși are deja o carieră impresionantă, Djokovic a insistat că dorința de a continua îl menține competitiv. Într-o declarație recentă, acesta a explicat ce îl inspiră să rămână pe teren, în ciuda vârstei și a accidentărilor tot mai frecvente.

„Oamenii vor să mă opresc, dar asta nu se va întâmpla prea curând. O carieră lungă este una dintre cele mai mari motivații ale mele. Vreau să văd cât de departe pot ajunge. Să-i văd pe LeBron James și Cristiano Ronaldo jucând și după 40 de ani mă motivează. Sunt o inspirație pentru mine”, a transmis Djokovic.

Totuși, problemele fizice par să-l afecteze din ce în ce mai mult. Sârbul a anunțat că nu va participa la Turneul Campionilor de la Torino, invocând o accidentare. Locul său în competiție a fost ocupat chiar de Lorenzo Musetti, jucătorul pe care îl învinsese la Atena.

„Mă bucuram la gândul că voi juca la Torino, unde aș fi dat tot ce am mai bun. Însă, după finala de azi de la Atena, sunt trist că trebuie să mă retrag din cauza unei accidentări. Îmi pare sincer rău pentru fanii care sperau să mă vadă jucând, sprijinul vostru înseamnă foarte mult pentru mine. Le doresc tuturor jucătorilor un turneu extraordinar și abia aștept să fiu din nou pe teren alături de voi”, a spus Djokovic după meciul câștigat în Grecia.

În ciuda acestor dificultăți, decizia de a-și încheia cariera la Jocurile Olimpice din 2028 confirmă dorința sa de a lăsa o ultimă amprentă simbolică asupra sportului. Jocurile de la Los Angeles ar putea fi locul unde Djokovic va spune adio tenisului profesionist, purtând drapelul Serbiei și închizând o carieră care a redefinit performanța, longevitatea și spiritul competitiv.

