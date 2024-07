S-a aflat după un an! Care este cauza reală a morții lui Sinead O’connor

Cauza decesului cântăreței Sinead O’Connor a fost dezvăluită la un an după trecerea ei în neființă, după publicarea unei copii a certificatului de deces de către presa irlandeză.

Cauza decesului cântăreței Sinead O’connor a fost stabilită

Potrivit informațiilor obținute de ziarul Irish Independent, Sinead O’Connor, care a murit pe 26 iulie 2023, la vârsta de 56 de ani, a suferit de „exacerbarea bolii pulmonare obstructive cronice și a astmului bronșic, coroborată cu o infecție de nivel redus de tract respirator inferior”. Aceste complicații respiratorii au condus la decesul cântăreței.

John Reynolds, fostul soț al cântăreței Sinead O’Connor, a înregistrat decesul acesteia la începutul acestei luni, în urma emiterii certificatului de deces de către medicul legist șef din Inner South London, Julian Morris, potrivit surselor citate.

Sinead O’Connor, născută pe 8 decembrie 1966 în Dublin, Irlanda, a fost o cântăreață și compozitoare irlandeză cunoscută pentru vocea sa distinctivă și puternică, precum și pentru personalitatea sa controversată.

De-a lungul carierei sale, a reușit să se impună ca o figură iconică în muzica internațională, dar și ca un simbol al rebeliunii și al curajului de a-și exprima opiniile.

Sinead O’Connor a debutat în 1987 cu albumul „The Lion and the Cobra”, care a fost bine primit atât de critici, cât și de public.

Însă adevăratul succes a venit în 1990, odată cu lansarea single-ului „Nothing Compares 2 U”, o baladă scrisă de Prince.

Interpretarea ei emoționantă și videoclipul minimalist au transformat piesa într-un hit mondial, consolidându-i statutul de vedetă internațională.

De-a lungul carierei sale, Sinead a lansat zece albume de studio, fiecare aducând ceva nou și diferit. Vocea sa puternică și versatilă i-a permis să abordeze o gamă largă de stiluri muzicale, de la rock și pop, la folk și reggae.

Printre albumele notabile se numără „I Do Not Want What I Haven’t Got” (1990), „Universal Mother” (1994) și „How About I Be Me (And You Be You)?” (2012).

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!