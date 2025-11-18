Ryanair pierde sloturi de aterizare la Eindhoven din cauza întârzierilor repetate

Compania aeriană low-cost irlandeză Ryanair a pierdut două dintre sloturile de aterizare la Aeroportul Eindhoven, după ce zborurile sale au înregistrat întârzieri repetate, a anunțat marți Airport Coordination Netherlands (ACNL), organismul responsabil cu atribuirea sloturilor pe aeroporturile olandeze.

Potrivit ACNL, întârzierile au fost observate în mod constant la zborurile de luni seara din Sofia, Bulgaria, și la cele de joi seara din Pisa, Italia. Zborurile în cauză au avut întârzieri medii semnificative, ceea ce a determinat autoritățile aeroportuare să retragă dreptul de aterizare pentru aceste curse.

Ryanair a reacționat imediat, precizând că a făcut apel împotriva deciziei ACNL atât la Comisia Europeană, cât și în instanțele olandeze. Compania a catalogat decizia drept „fără precedent, irațională și disproporționată”.

Reprezentanții Ryanair susțin că măsura afectează planurile de operare și pasagerii și că întârzierea ocazională a unor zboruri nu justifică pierderea unor sloturi istorice. Aceștia au subliniat că vor continua să colaboreze cu autoritățile pentru a demonstra că punctualitatea zborurilor este gestionată corespunzător.

Această situație subliniază presiunile tot mai mari asupra companiilor aeriene low-cost în ceea ce privește respectarea strictă a programelor de zbor, mai ales pe aeroporturile aglomerate din Europa, unde întârzierile repetate pot duce la sancțiuni drastice și la pierderi de sloturi strategice.

Ryanair se află acum într-o cursă contracronometru pentru a-și recupera drepturile de aterizare și pentru a evita impactul negativ asupra operațiunilor și reputației companiei în regiune.

