Ryanair a anunțat creșterea bonusurilor acordate angajaților din aeroporturi care depistează bagaje de mână ce nu respectă dimensiunile permise.

Personalul Ryanair va primi 2,50 euro (aproximativ 12,6 lei) pentru fiecare bagaj neconform, față de 1,50 euro cât era până acum.

„Le vom crește de la 1,50 € la 2,50 €, probabil de la începutul orarului de iarnă, în noiembrie anul acesta. Și nu îmi cer absolut nicio scuză pentru asta”, a declarat Michael O’Leary, directorul executiv al companiei.

Acesta a precizat că va fi eliminată și limita lunară de 80 de euro, pentru ca angajații să fie motivați să semnaleze cât mai multe nereguli.

Taxe de până la 440 de lei pentru bagajele supradimensionate

Pasagerii ale căror trolere de cabină depășesc dimensiunile maxime acceptate pentru bagajul mic – 40x30x20 cm – riscă taxe suplimentare de până la 75 de lire sterline (circa 440 de lei), bagajul fiind transferat la cală.

Cei care doresc să aducă un al doilea bagaj de cabină, de regulă un troler mic de până la 55x40x20 cm, trebuie să achite un cost suplimentar, de obicei mai mic decât cel pentru bagajul de cală.

Măsura a stârnit nemulțumiri în rândul unor pasageri, după ce s-a aflat că personalul este recompensat financiar pentru fiecare bagaj respins la poarta de îmbarcare. În replică, O’Leary a apărat decizia, afirmând că politica este menită să descurajeze abaterile.

„Ar trebui să încurajăm oamenii. Vreau ca personalul nostru de la sol să prindă pasagerii care încearcă să păcălească sistemul”.

„Problema bagajelor mici este un mit”

O’Leary a respins criticile privind aplicarea abuzivă a regulilor, explicând că situațiile minore nu sunt sancționate.

„Merg regulat la îmbarcări în Dublin și nu avem o problemă cu bagajele mici, această chestiune mitică, că doar fermoarul era în afară – dacă doar fermoarul era în afara dispozitivului de măsurare, bagajul trece, nu e nicio problemă”, a declarat acesta.

Presiunea asupra pasagerilor în privința dimensiunilor bagajelor nu este o noutate în industrie.

Anul acesta, s-a raportat că personalul Swissport care deservește zborurile easyJet primea bonusuri de 1,20 lire pentru fiecare bagaj neconform identificat.

