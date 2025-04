Russell Brand, acuzat de viol și agresiuni sexuale, va fi judecat în luna mai

Comediantul și actorul britanic Russell Brand a fost acuzat vineri de poliția din Marea Britanie de viol și multiple acte de agresiune sexuală, în urma unor fapte ce implică patru femei, între anii 1999 și 2005, notează Reuters.

Russell Brand va fi judecat în mai

Acesta, în vârstă de 50 de ani, a fost una dintre cele mai cunoscute personalități din Marea Britanie, cunoscut pentru stilul său excentric și pentru relația cu cântăreața americană Katy Perry, de care a divorțat după doar 14 luni de căsătorie.

Russell Brand a negat ferm acuzațiile încă din 2023, când au fost făcute publice, susținând că nu a avut niciodată relații sexuale neconsensuale. Poliția din Londra a anunțat că Brand va fi judecat pentru o acuzație de viol, o acuzație de agresiune indecentă, o acuzație de viol oral și două acuzații de agresiune sexuală. Procesul va avea loc pe 2 mai 2025.

În anii 2000, Brand a fost un nume familiar pe micile ecrane britanice, lucrând pentru BBC și apărând în filme de succes precum „Get Him to the Greek”. De asemenea, el a fost o figură proeminentă în cultura pop britanică până la începutul anilor 2010, când s-a retras din lumina reflectoarelor și a început să își exprime opiniile politice pe canalul său de internet.

Acuzațiile de viol au fost aduse la cunoștința publicului în septembrie 2023, când ziarul Sunday Times și emisiunea Dispatches de la Channel 4 au prezentat un documentar cu privire la presupusele fapte comise de Brand între 2006 și 2013.

Poliția metropolitană din Londra a demarat o investigație pe marginea acestora. Brand a respins acuzațiile, declarând că relațiile sale din acea perioadă au fost întotdeauna consensuale.

Investigația continuă, iar poliția a lansat un apel către orice persoană afectată de acest caz sau care deține informații relevante, să se prezinte pentru a colabora cu autoritățile.

