Rusia vrea să înlocuiască WhatsApp cu o aplicație locală criticată ca posibil instrument de supraveghere

Știrile zilei
Actualizat:
Rusia face pași concreți către interzicerea WhatsApp, măsură care va afecta aproximativ 100 de milioane de utilizatori.

În locul aplicației de mesagerie WhatsApp, autoritățile promovează Max – o platformă internă lansată de gigantul VK, dar criticată intens de avocați și activiști pentru drepturi civile.

Lansată la începutul anului, Max este prezentată de autorități drept o super-aplicație similară platformelor chineze WeChat sau Alipay. Utilizatorii pot accesa servicii administrative, pot comanda produse sau pot efectua diferite operațiuni într-un singur loc.

Guvernul a solicitat ca Max să fie preinstalată automat pe toate telefoanele și tabletele vândute în Rusia începând cu 1 septembrie.

În paralel, apelurile prin aplicațiile străine de mesagerie au fost deja blocate, măsură care afectează direct WhatsApp, potrivit AFP, citată de News.ro.

Interzicerea WhatsApp, justificată prin „lupta împotriva criminalității”

Autoritatea de reglementare Roskomnadzor a anunțat vineri că intenționează să interzică complet WhatsApp. Rostul măsurii ar fi, potrivit instituției, întărirea securității și reducerea dependenței de platformele occidentale care stochează date în afara Rusiei.

Criticii atrag însă atenția că Max nu folosește criptare end-to-end, ceea ce ar permite statului acces la comunicările utilizatorilor.

Avocații și apărătorii libertăților civile avertizează că aplicația ar putea deveni un nou instrument de supraveghere.

Utilizatorii, între temeri și resemnare

Un medic în vârstă de 39 de ani, Ekaterina, spune: „Nu am prea multă încredere”. Deși angajatorul i-a cerut să instaleze Max, ea recunoaște că folosește în continuare WhatsApp pentru comunicările private.

Alți utilizatori au opinii împărțite. Andrei Ivanov, 33 de ani, consideră că datele de pe WhatsApp pot „fi furate de alte ţări”, dar adaugă că aplicația este „practic pentru comunicare”. El critică presiunile autorităților: „a forţa oamenii să se schimbe este o formă de restricţionare a libertăţilor noastre”.

Sergei Abramov, 67 de ani, susține: „Pentru mine, tot ceea ce este creat în străinătate reprezintă acum o ameninţare pentru noi”, în timp ce Maria Isakova, 36 de ani, pare mai optimistă: „Ţara noastră are o abilitate înnăscută de a se adapta la schimbările de circumstanţe. Ne adaptăm, există alte aplicaţii de mesagerie, alternative. Nu văd care este problema”.

De ce este WhatsApp vizat

WhatsApp folosește criptare end-to-end, ceea ce înseamnă că mesajele sunt codate în totalitate, de la expeditor la destinatar.

Platforma, deținută de Meta, afirmă că serverele sale stochează doar mesaje criptate, care sunt șterse după livrare, și că nu oferă guvernelor acces la comunicări.

Pe aceeași temă

